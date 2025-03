Una nave confiscata rinasce a Palermo per l’inclusività

La Lega Navale Italiana – sezione di Palermo – ha avviato un progetto ambizioso e profondamente simbolico, trasformando un’imbarcazione un tempo usata per traffici illeciti in uno spazio aperto, accessibile e inclusivo. Una vera rivoluzione etica e nautica che parla di rinascita, sostenibilità e collaborazione tra pubblico e privato. Il presidente della sezione, Giuseppe Tisci, ha dichiarato:

“Vogliamo che questa barca diventi un luogo senza barriere, un simbolo tangibile di come il mare possa appartenere davvero a tutti”.

L’imbarcazione è stata interamente riqualificata: la parte esterna è già accessibile anche a persone con disabilità, mentre gli interni sono stati ripensati per garantire libertà di movimento e comfort. L’unico elemento ancora in fase di progettazione è una pedana mobile, un ascensore elettrico che collegherà i vari livelli in totale sicurezza.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’Università di Palermo, mantenendo inalterato il design originario della barca ma arricchendolo con soluzioni tecnologiche moderne.

“Il nostro messaggio ai cantieri nautici è chiaro: è possibile progettare imbarcazioni accessibili senza stravolgere lo stile o compromettere la funzionalità”, ha aggiunto Tisci.

Milotta Group naviga per l’inclusività e la legalità

Milotta Group, sposa ed ha contribuito a questo messaggio, poichè si è distinta per il suo impegno concreto e coerente con i valori del progetto.

Da anni riferimento in Sicilia per l’edilizia sostenibile, la carpenteria metallica e il riciclo industriale, Milotta Group ha sostenuto le attività di parasailing inclusive, contribuendo alla preparazione di Carmelo Forastieri, atleta paralimpico che parteciperà ai prossimi mondiali in Australia.

“Il supporto ricevuto da Milotta Group è stato decisivo nel nostro percorso di crescita. Quando l’impresa si mette al servizio dello sport e dell’inclusione, nascono miracoli concreti”, ha sottolineato Tisci.

“Una vela senza esclusi”: l’evento che celebra l’inclusività

Il progetto culminerà dal 4 al 6 aprile a Palermo con l’evento nazionale “Una vela senza esclusi”: una regata aperta a partecipanti da tutta Italia, accompagnata da un torneo organizzato in collaborazione con gli Istituti Nautici italiani. Sarà il momento in cui l’imbarcazione sarà ufficialmente presentata come simbolo di accessibilità e rinascita.

Una rotta nuova per il mare, aperta a tutti

Quello della Lega Navale di Palermo non è solo un progetto tecnico nobile ed ambizioso, ma un manifesto culturale. Unisce sport, design, innovazione e responsabilità sociale in un’unica rotta. E dimostra come la collaborazione con aziende virtuose e lungimiranti – come Milotta Group ed altre realtà territoriali – possa generare valore e benessere autentico per la comunità ed è per questo che è importante concentrarsi e supportare la crescita di realtà di questo tipo.

Una nave che prima era simbolo di illegalità diventa oggi veicolo di speranza. E il mare, da spazio di confine, si trasforma in luogo di incontro e nuove possibilità per tutti, senza esclusioni.