Calcio giovanile, l'Unione Sportiva Camporosso ospita l'Inter Summer Camp (Foto)

L'Unione Sportiva Camporosso ospiterà la seconda edizione dell'Inter Summer Camp.

L'esperienza calcistica verrà proposta dal 30 giugno al 4 luglio. "Torna a grande richiesta l'Inter Summer Camp a Camporosso" - fa sapere l'Us Camporosso - "Un appuntamento imperdibile per tutti i giovani talenti della provincia di Imperia, che avranno la straordinaria opportunità di vivere un’esperienza calcistica unica sotto la guida dei tecnici dell’FC Internazionale Milano".

"Dal 30 giugno al 4 luglio, il nostro centro sportivo si trasformerà in una vera e propria accademia nerazzurra, offrendo ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 14 anni l’occasione di crescere calcisticamente e umanamente, seguendo i metodi di allenamento di una delle squadre più blasonate d’Italia" - sottolinea l'Us Camporosso - "Il progetto è un motivo di grande orgoglio per la società U.S. Camporosso, che conferma il suo impegno nel promuovere il calcio giovanile e nel creare esperienze di valore per i ragazzi del territorio. Grazie alla collaborazione con FC Inter, offriamo un percorso di crescita formativa che va oltre il campo, puntando alla creazione di veri e propri atleti e uomini di valore".





"Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme il calcio da protagonisti!. Le iscrizioni per partecipare al camp sono aperte. Si consiglia di visitare il sito www.uscamporossocalcio.it" - dice l'Us Camporosso - "Per iscrizioni e info contattare www.intersummercamp.it, camporossocalcio@hotmail.it

o telefonando al 338 4524524 oppure al 345 8214625".