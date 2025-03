Sanremo: terminati i lavori strutturali in piazza Santa Brigida con la nuova pavimentazione

Si sono conclusi i lavori strutturali in piazza Santa Brigida, nel cuore del centro storico, dove è in corso un importante progetto di riqualificazione, per restituire alla collettività un’area che potrà essere destinata ad eventi culturali oltre che rappresentare punto di aggregazione. Intorno alla piazza sono stati infatti ultimati i vicoli, con i sottoservizi e una nuova pavimentazione. I lavori quindi proseguono secondo il cronoprogramma. Ora inizieranno gli interventi sulle finiture, che termineranno tra giugno e luglio con l’inizio dell’estate.

Di particolare importanza saranno gli elevatori che permetteranno a persone con difficoltà motorie di raggiungere la piazza, superando l’adiacente salita che poteva costituire un ostacolo per la sua fruizione. Oltre alla piazza, il progetto prevede il recupero di alcuni locali, che saranno destinati ad attività culturali e ricreative.

“Piazza Santa Brigida diventerà un punto di riferimento per la Pigna e un’attrazione dove organizzare attività culturali e ricreative. Per il restauro dell’area, essendo inserita in un contesto architettonico tipico ligure, è stata prestata particolare attenzione con una ricostruzione filologica conservativa”, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Al sopralluogo al cantiere hanno partecipato Massimo Donzella (assessore ai lavori pubblici), Alessandra Pavone (consigliere comunale), l’arch. Giulia Barone (su delega del dirigente dei lavori pubblici, ing. Danilo Burastero), i tecnici del servizio fabbricati. I lavori si concluderanno entro il mese di marzo 2026.