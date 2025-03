Pallanuoto, sincro e nuoto: un'estate indimenticabile con Elite Acquatics, il Camp con olimpionici e campioni

Anche nell’estate 2025 ritorna l’ Elite Water Polo Camp , il prestigioso camp internazionale di pallanuoto dedicato a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 19 anni. Un'opportunità unica per allenarsi con grandi campioni, affinare la tecnica e vivere un’esperienza formativa a 360 gradi.

Il camp, ideato dal due volte campione del mondo Matteo Aicardi, si distingue per il suo metodo pionieristico, che punta al massimo apprendimento degli atleti sia in acqua che fuori. Un aspetto chiave è la presenza di un coach specializzato per ogni ruolo, dai centroboa ai portieri, garantendo un'attenzione personalizzata. Oltre agli allenamenti, i partecipanti potranno seguire lezioni su tematiche fondamentali come nutrizione, psicologia e respirazione, oltre a un programma di educazione mirato in base all’età.

L’Elite Water Polo Camp si svolgerà in tre prestigiose località: Loano, 4 settimane dal 29 giugno al 26 luglio; Herceg Novi (Montenegro), 1 settimana dal 24 al 30 agosto; Sliema (Malta), 4 giorni dal 22 al 25 agosto (senza pernottamento).

Loano avrà un ruolo speciale, come sottolinea Matteo Aicardi che proprio da lì ha mosso i primi passi della sua carriera: "Portare campioni olimpionici in una città senza prime squadre vuole essere un segnale forte per i ragazzi della zona affinché credano in quello che stanno facendo. Chi inizia qui, infatti, è poi costretto ad andarsene per poter proseguire l'attività sportiva".

Aicardi ha inoltre anticipato alcune novità: "A Herceg Novi gli atleti potranno allenarsi con due leggende come Francesco Di Fulvio e Aleksandar Ivovic, mentre a Malta ci saranno Nicolò Figari, Pietro Figlioli e Tommaso Negri che già fanno parte insieme a me dello staff di Loano".

L’offerta di Elite Aquatics non si esaurisce però con la pallanuoto ma conta anche l’ Elite Synchro Camp (dal 20 luglio al 2 agosto a Loano, con le olimpioniche Costanza Di Camillo ed Elisa Bozzo) e da quest'anno si arricchisce con l’ Elite Swim Camp , dal 27 luglio al 2 agosto a Loano: "Saranno con noi i campioni olimpionici Filippo Magnini, Emiliano Brembilla e Alessandro Terrin" conclude Matteo Aicardi.