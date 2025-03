Calcio a 7, tutto ancora da decidere nel campionato provinciale ma l'imbattuta Ronin è in testa

Tutto è ancora da decidere nel Campionato provinciale di calcio a 7 che si sta svolgendo allo stadio in regione Colombera a Santo Stefano al mare.

Quando mancano 2 giornate alla fine della regular season solo una squadra è sicura della propria posizione.

Tutte le squadre hanno giocato i recuperi e quindi sono tutte a parità di partite giocate.

Nella 7^ giornata di ritorno i pareggi l'hanno avuta da padrone, il big match tra Ronin e AC Sanremo è terminata 2 a 2 ( in gol il solito Filiberto e Durmaz per gli imperiesi, Salerno e Gambello per i granata sanremesi)

Incredibile 0 a 0 tra Poggese e FF Zurrigo dove le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, al 90% questo sarà anche lo scontro più equilibrato dei quarti di finale.

Altro pareggio tra 2 a 2 tra Real La marmora e F.lli Diurno, con i Lamarmorini che avendo vinto il recupero con i Desperados 3 a 0 sono oramai quasi certi di giocarsi i play-off.

In totale caduta libera degli Herta Vernello che hanno perso contro i Desperados Fc.

La Satus ha regolato senza troppi problemi la Delo Team arrivata con gli uomini contati alla partita.

La classifica vede l' imbattuta Ronin a 44 punti, per esser sicura del primo posto deve fare almeno 1 punto nelle prossime 2 partite, a 39 punti troviamo l AC Sanremo obbligati a fare 6 punti per terminare secondi, infatti sono tallonati di un solo punto dalla Satus.

Agli Ff Zurrigo ( 32 punti, forte della seconda miglior difesa ) serve un miracolo (6 punti) per agguantare i Satus a 38, superandoli nello scontro diretto che si svolgerà l'ultima giornata.

La US Poggese è l'unica compagine certa della propria posizione in classifica, infatti con i 23 punti non è più raggiungibile né dai f.lli Diurno ( 16 punti ) che dalla Delo Team (14 punti ) che si contenderanno assieme ai Desperados Fc, l' importante 7^ posizione che garantisce i quarti di finale senza passare dal playoff tra la 8^ e la 9^ posizione con 3 formazione a giocarsi 2 posti ( Desperados,Real LaMarmora ed Herta Vernello)

Lunedi 31 Marzo dalle 20 si tornerà in campo per la penultima giornata di regular season.