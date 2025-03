Paolo Schiavone: talento, contenuto e visione alla base del marketing sportivo

In un momento storico in cui sport e comunicazione digitale si intrecciano sempre di più, ci sono figure che riescono a rappresentare entrambi i mondi con autenticità e credibilità. Una di queste è Paolo Schiavone: tennista professionista, creator e giovane imprenditore della comunicazione sportiva.

Classe 2004, nato a Brescia da famiglia italo-svizzera, Paolo ha già collezionato numeri e risultati che parlano da soli. In campo ha ottenuto 3 punti ATP in doppio, è stato Top 8 in Italia under 16 e attualmente è classificato 2.6 FITP, con l’ambizione chiara di entrare nella Top 900 ATP in singolare e vincere tornei ITF in doppio entro il 2025. Fuori dal campo, però, è forse ancora più sorprendente: oltre 100.000 follower su Instagram e 90.000 su TikTok, un sito web ad alto traffico e un canale YouTube in rapida crescita. Paolo Schiavone non è semplicemente un tennista con un profilo social, è un professionista che ha capito come trasformare la sua carriera sportiva in una piattaforma di comunicazione efficace, coinvolgente e ben strutturata.

Clicca sull'immagine per visualizzare la video intervista (o clicca qui).

Il percorso di Paolo nella content creation nasce in un momento in cui il mondo era fermo: durante il lockdown, ha iniziato a condividere i suoi allenamenti nel campo di montagna, improvvisato ma autentico, riuscendo a trasmettere la passione per il tennis anche in un contesto di isolamento. Da lì l’intuizione di rendere la sua quotidianità sportiva un racconto accessibile e interessante per un pubblico sempre più vasto.

Oggi Paolo propone format originali che uniscono sport, intrattenimento e digital strategy. Da “Un giorno da tennista”, dove porta influencer e celebrità a vivere un suo allenamento, a “Sfide tra sport”, in cui si mette alla prova con atleti di altre discipline, ogni contenuto è pensato per offrire valore, ispirazione e intrattenimento. Il tutto mantenendo sempre la coerenza con i valori del tennis professionistico: disciplina, costanza, spirito di sacrificio e resilienza.

Paolo Schiavone ha già collaborato e lavorato con importanti aziende che cercano volti credibili, capaci di comunicare in modo diretto e pulito, trovando in lui un ambasciatore ideale: giovane, determinato, concreto. A differenza dell’influencer generico, Paolo è un atleta, e questo fa tutta la differenza. La sua immagine è costruita sull’impegno quotidiano, sulla fatica, sui risultati ottenuti passo dopo passo, senza scorciatoie. Questo lo rende credibile non solo per i suoi follower ma anche per i brand che vogliono associare il proprio nome a valori veri.

La sua formazione accademica – studente di Economia con diploma in Liceo Scientifico Sportivo – si affianca a una solida preparazione nel marketing digitale, grazie anche all’esperienza nella Stardust House, la più importante academy per influencer in Italia. Paolo conosce bene le logiche della comunicazione online, sa come costruire un contenuto che funzioni e sa come trasformare una sponsorizzazione in un vero piano di crescita per le aziende.

In un mondo saturo di contenuti, quello che fa la differenza è la sostanza. Paolo Schiavone unisce la credibilità di un atleta professionista con la capacità di raccontarsi in modo diretto, moderno e coinvolgente. Chi investe su di lui non compra pubblicità ma entra a far parte di un progetto ambizioso, pulito e di grande impatto.

Per le aziende che vogliono comunicare in modo efficace, credibile e con un forte legame ai valori dello sport, Paolo Schiavone è un partner strategico con cui costruire qualcosa che duri nel tempo e nel cuore delle persone.

Instagram: @paolo_schiavone._

TikTok: @paoloschiavone._

YouTube: @paolo_schiavone._

Sito Web: www.paoloschiavone.com