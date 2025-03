Under 12 e Under 14 del Sanremo Rugby in campo tra Pian di Poma e Brescia

Le formazioni del Sanremo Rugby si sono divise nel fine settimana tra il campo di Pian di Poma e la trasferta in terra bresciana sul campo dell’Oltremella.

La Under 12 ha ospitato sul campo di casa il raggruppamento con Imperia, Savona e Reds, mentre l’Under 14 ha disputato a Roncadelle (Brescia) il torneo con Oltremella, Calvisano e Levrieri.

“Nell’ultimo periodo ci siamo concentrati molto sull’aumentare il ritmo di gioco, anche in previsione del nostro Festival del Rugby, dove l’asticella si alzerà notevolmente e incontreremo squadre provenienti da tutta Italia e non solo - così Manuel Calabrò, tecnico dell’Under 12 - in attacco eravamo organizzati molto bene, c’è stato un buon gioco di squadra e abbiamo reso il gioco più frizzante con l’utilizzo di qualche calcio che ha portato i suoi frutti. Un po’ meno bene la difesa, ed è su questo che ci concentreremo in queste poche settimane che ci dividono dall’evento più atteso dell’anno”.

“Abbiamo portato a casa il bottino pieno dal campo, siamo molto orgogliosi di come i ragazzi sono scesi in campo sin dal primo istante, con la giusta mentalità e grinta - aggiunge Diego Capelli, allenatore dell’Under 14 - abbiamo visto belle cose, tenendo bene in difesa e portando il nostro gioco in attacco. La nottata insieme ai ragazzi dell’Oltremella e la visita a Brescia hanno fatto sì che il weekend non fosse ricco solo per i risultati, ma anche per un’esperienza completa. Grazie ai padroni di casa dell’Oltremella e al Calvisano per la sportività e l’accoglienza”.