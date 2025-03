Trionfo della scuola Dance in Motion al concorso DANZE ITALIA di Genova

Numerosi premi per la scuola Dance in Motion al concorso DANZE ITALIA che ha avuto luogo a Genova Teatro Govi domenica 23 marzo.

Le allieve della scuola, come riportano le direttrici artistiche Chiara Napoli e Simona Tovoli sono sempre pronte a mettersi in gioco e a vivere la danza a 360 gradi.

La trasferta si è rivelata un successo ecco i risultati:

1 classificata solo Modern kids

Amelia Azarova “NERUDA”

2 classificata solo Modern kids

Scarella Agnese

“VOCE DEL VERBO SORRIDERE”

1 classificata solo contemporaneo kids

Nina Mesto

“COME IL CANTO DI UNA SIRENA”

1 classificati gruppi Modern kids

3’ corso

“LOVE IS in THE AIR”

1 classificati gruppi contemporaneo kids

Lab children “IL CIELO IN UNA STANZA”

2 classificate duo contemporaneo kids

Ludovica Garozzo- Robaldo Chloe’

“IL SABATO DEL VILLAGGIO”

1 classificata solo contemporaneo junior

VALENTINA TERRENZI

“Everything is floating"

1 classificata solo contemporaneo senior

ELISABETTA CORTE

"EMANCIPATION"

1 classificati MODERN gruppi senior

Avanzato “NARCISO”

1 classificati contemporaneo gruppi

senior

Lab avanzato

“ECO”

2 classificata solo Modern junio

TEODORA PETRILLO

"DARKNESS or LIGHT”

3 classificata solo Modern senior

STELLA GIOVINAZZO

“C ‘E’ TEMPO”

3 classificate duo contemporaneo junior

Sveva De Marchi e Ghione Carlotta

“ERA DE MAGGIO “