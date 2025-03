Taggia: oro per Mattia Salvi ai Campionati Europei di Ju Jitsu, ottimo piazzamento per Victoria Nigro (Foto)

Nell'ultimo week-end si sono svolti a Cipro i Campionati Europei di Ju Jitsu riguardanti le classi U/14 - U/16 - U/18.

Due gli atleti portati in gara dal Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., che hanno gareggiato nelle fila della Nazionale Italiana: Mattia Salvi, classe 2012 e Victoria Nigro, classe 2009. Entrambi hanno gareggiato nella specialità del Fighting System.

Nella giornata di venerdì 21/03/25 , grande il risultato riportato da Mattia Salvi, atleta tredicenne che ha superato brillantemente i suoi incontri, raggiungendo con onore il primo gradino del podio e vincendo la medaglia d'oro, davanti ad atleti della Polonia, Grecia, Cipro e Italia. Victoria Nigro era in gara domenica 23 marzo: anche questa giovane atleta ha messo nella competizione tutto il suo impegno, classificandosi ad un ottimo 5° posto.

Il M° ANDREA MOLINARI, che ha seguito gli atleti a Cipro, ha commentato: "Grande soddisfazione per Mattia Salvi che è riuscito ad esprimere il meglio di sè. E' un atleta molto motivato che si applica tutti i giorni negli allenamenti e questo risultato è il giusto premio per la sua costante applicazione. Victoria Nigro ha gareggiato anche lei con il massimo impegno e, pur non raggiungendo la zona medaglie, si è comunque classificata ad un ottimo 5° posto in classifica. Lavorando costantemente come sta facendo, otterrà sicuramente ottimi risultati. Ora pensiamo ad affrontare il prossimo impegno che sarà a Napoli il 29 e 30 marzo p.v., con il Campionato Italiano di classe U/21 adults".