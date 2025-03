Pallavolo: Nlp Sanremo sempre in campo, i risultati delle formazioni matuziane nell'ultimo weekend

E’ stato un altro weekend pieno di impegni e vittorie per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Ad aprire la serie degli incontri in programma la formazione Under 12, che ha battuto la Riviera Volley per 2-1, ribaltando il primo set perso 25-22 e vincendo i due successivi per 15-25 e 25-21.

Sabato scorso sono scese in campo altre due formazioni, in Seconda Divisione e Serie D. Nel primo caso la Nlp è uscita sconfitta, anche se solo al tie-break, dalla Mazzucchelli. La partita ha visto le matuziane andare sotto di due set, salvo poi recuperare con grande spirito di squadra vincendo il terzo e quarto set coi punteggi di 25-14 e 25-21. La partita quindi si è decisa al quinto e decisivo set, e alcuni errori di troppo hanno fatto volgere la partita a favore della formazione Mazzucchelli.

La Controcorrente NLP in Serie D ha sfoderato una grandissima prestazione andando ad ottenere una roboante vittoria nel derby contro le avversarie dell'Imperia Volley. Match molto combattuto ma le ragazze di Michela Vanzise e Silvia Cimino allungano a quattro la serie di vittorie consecutive.

Domenica scorsa si è anche svolta ad Ospedaletti la tappa del tour ‘Scipione’ per bambini e bambine del minivolley. Una giornata piena di risate, divertimento e tanto gioco che ha aumentato ancora di più la passione verso la pallavolo.