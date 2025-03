Il Sanremo Tennis Team conquista una vittoria schiacciante nel Campionato Regionale Under 14 Femminile

Sabato scorso, il Sanremo Tennis Team ha conquistato una vittoria schiacciante nel Campionato Regionale Under 14 Femminile, imponendosi con un netto 3 a 0 sull’Academy Tennis Pegli2 di Genova, in trasferta. Una prestazione da incorniciare, in cui le giovani atlete hanno brillato per talento, tecnica e determinazione, dimostrando maturità agonistica ben oltre la loro età.

Anna Sofia Lanza, nel primo singolare, ha letteralmente dominato l’incontro con un 6/1 - 6/0 che non ha lasciato spazio alle repliche, esibendo un tennis potente e preciso.

Greta D’Alba, nel secondo singolare, ha dato prova di grande carattere e solidità mentale, conquistando un match combattuto con il punteggio di 7/5 - 6/2, imponendosi nei momenti chiave.

Il doppio, con Anna Sofia Lanza e Nicole Rovere, ha poi completato l’opera con un eloquente 6/3 - 6/0, a suggellare una giornata perfetta per i colori biancazzurri.

"Le ragazze hanno espresso un tennis di altissimo livello, per intensità, varietà di gioco e spirito di squadra, raccogliendo i frutti di un percorso di crescita portato avanti con dedizione e passione all’interno dello storico Tennis Sanremo 1897. Questa vittoria non è solo un importante successo sportivo, ma la testimonianza concreta di un lavoro quotidiano, costante e di qualità portato avanti con competenza dai maestri del circolo, che seguono ogni atleta con attenzione, sensibilità e spirito formativo. Un merito che va condiviso tra chi scende in campo e chi ogni giorno contribuisce a costruire i presupposti per questi traguardi".