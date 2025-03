Calcio giovanile. Vincono Under17 e Under 15 dell'Ospedaletti, ultimo impegno di campionato per la Juniores

Ultimo impegno nel campionato regionale di Eccellenza per la Juniores di mister Fabio Luccisano che esce sconfitta dal derby del Ponente contro il Ventimiglia e chiude la stagione all’ottavo posto a quota 39 punti.

Vittoria interna per gli Allievi Regionali Under17 contro il Celle Varazze, mentre i Giovanissimi Provinciali Under15 si sono imposti sul campo del Pontelungo mantenendo così il primo posto in classifica.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Ventimiglia - Ospedaletti 3-1

Marcatori: Materazzi

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Coppola, 5 Mema, 6 Materazzi, 7 Moglan, 8 Sartori, 9 Colucci, 10 Angeli, 11 Bucarelli

A disposizione: 12 Tamagno, 13 Mbithy, 14 Cascone, 15 Tantan, 16 Raviola

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Celle Varazze 4-3

Marcatori: Cosenza (2), Pesce, Di Marco

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Valente, 3 Hyka, 4 Kopliku, 5 Pallanca, 6 Cuneo, 7 Urciuoli, 8 Turrini, 9 Pesce, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Giordano, 14 Di Marco, 15 Quartiere, 16 Le Rose, 17 Grillo, 18 Monti, 19 Borella

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Sampierdarenese - Ospedaletti 3-0 a tavolino

Giovanissimi Provinciali Under15

Pontelungo - Ospedaletti 0-4

Marcatori: Ligato, Colombi, aut., Vicari

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Guardiani, 5 Rodigari, 6 Modena, 7 Rinaldi, 8 Ghiacci, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Traverso, 14 Lazri, 15 Vicari, 16 Gjatai, 17 Sinnona

Allenatore: Ivan Miatto