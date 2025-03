Weekend di grandi soddisfazioni per il Kumiai Sanremo Judo: pass conquistati per la Finale Nazionale Cadetti A1 e ottimi risultati a Montecarlo

Fine settimana ricco di emozioni e risultati importanti per la società Kumiai Sanremo Judo, impegnata su due fronti con i propri atleti agonisti e preagonisti.

A Genova, si è svolta la finale nazionale cadetti A2, importante appuntamento che ha visto la partecipazione di due giovani promesse sanremesi, in gara per conquistare l’accesso alla Finale Italiana Cadetti A1, in programma il 3 maggio 2025 a Bari.

Sabato 22 marzo è sceso sul tatami Corneli Enrique, categoria -81 kg, che ha disputato ben sei incontri ad altissimo livello, affrontando avversari determinati e preparati. Enrique ha conquistato il terzo posto, staccando così il pass per la finalissima.

Il giorno successivo, domenica 23 marzo, è stata la volta di Elisa Bottero (classe 2010), categoria -44 kg, alla sua prima esperienza nella categoria Cadetti under 18. Nonostante la giovane età e un pizzico di inesperienza, ha combattuto con grande determinazione, chiudendo al secondo posto e conquistando una medaglia d’argento. Anche per lei è arrivata la qualificazione alla finale nazionale A1.

Ai due atleti si aggiungono altri nomi già qualificati di diritto grazie ai risultati ottenuti nelle competizioni nazionali e alla loro posizione nella ranking list:

Federica Marini (-48 kg)

Cristina Meluso (-52 kg)

Andrea Mastrorillo (-66 kg)

Alessio Maiano (-90 kg)

Parallelamente, nella giornata di sabato, un’altra squadra Kumiai ha partecipato al torneo internazionale di Montecarlo, riservato agli atleti preagonisti, ottenendo ottimi risultati.

Primi posti:

El Jazzar Valerio

De Lisi Daniel

Aimar Tommaso

Bold Paolo

Secondi posti:

Bujour Arsenie

Terzi posti:

Oliva Andrea

Jadi Ibrahim

Mema Florian

Giampaolo Leonardo

Pirri Giovanni

I tecnici della società Kumiai Sanremo Judo esprimono grande soddisfazione per il lavoro svolto e per la crescita costante degli atleti, che ogni giorno si allenano con passione e impegno.