Pallavolo: netta vittoria casalinga della Grafiche Amadeo contro il San Antonio Genova nel campionato di Serie C

Netta vittoria della Grafiche Amadeo che, nel campionato di Serie C, si impongono in casa contro l’ostico San Antonio Genova per 3-0 (25/20, 25/23 e 25/20), ribaltando il risultato del girone di andata.

I ragazzi di capitan gazzera si mantengono al terzo posto in classifica a 36 punti, ma le chance di arrivare in vetta per conquistare la Serie B sono ormai sempre meno, in considerazione dei risultati sempre positivi della Fas Albissola, che ha 41 punti ed una partita in meno.

Prossima gara la lunga trasferta in Val di Magra a La Spezia, contro il Vdm Mulattieri.