Granfondo Sanremo-Sanremo, i vincitori: Nardin nel maschile, Bussone nel femminile (Foto)

Andrea Nardin e Roberta Bussone hanno vinto l’undicesima edizione della Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”. L’evento, andato in scena ieri, ha chiuso il grande weekend di ciclismo nel ponente ligure.

La gara, rispetto al percorso originario, ha visto un’anticipazione dell’arrivo, posto a Terzorio e non più in vetta al Poggio, per un problema stradale nella parte finale causato dal maltempo delle ore precedenti. Il tracciato, che ha portato i partecipanti fino ad Imperia e nell’entroterra, ha quindi avuto uno sviluppo complessivo di 74 Km.

Alla Granfondo erano iscritti 360 ciclisti in rappresentanza di 18 diverse nazionalità (Italia, Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Olanda, Germania, Irlanda, Austria, Svizzera, Spagna, Russia, Svezia, Polonia, Grecia, Canada, Norvegia, Argentina e Messico). L’organizzazione sportiva è stata curata dall’UC Sanremo.

Podio maschile:

Alberto Nardin (Team BCP Bike asd) in 2h13’10”

Matteo Raimondi (Team OM.CC) in 2h15’37”

Nicholas Calipa (Ciclistica Bordighera) in 2h16’16”

Podio femminile:

Roberta Bussone (Rodman) in 2h24’32”

Annalisa Prato (Team OM.CC) in 2h25’16”

Martina Cavallo (Team OM.CC) in 2h35’54”

Di seguito la classifica delle società più numerose:

Rodman

Magicuneo

Sportive Breaks (squadra inglese)

Morotti

Team OM.CC

“Siamo soddisfatti di come sia andata questa edizione – ha detto il Presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini – A parte il piccolo inconveniente della modifica del tracciato, causato dal maltempo della notte precedente, tutto si è svolto regolarmente e in piena sicurezza per i corridori. Vedere la partecipazione e la felicità di tutti questi concorrenti, provenienti anche da altri Paesi, ha ripagato di ogni fatica organizzativa. Desidero infine rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita della Granfondo, dagli Enti preposti ai volontari, che hanno garantito il corretto svolgimento della manifestazione”.

“Ho partecipato con grande piacere, su delega dell’assessore Alessandro Sindoni, alla cerimonia di premiazione – ha detto il consigliere comunale Alessandro Marenco – Sanremo quando si tratta di sport risponde. Questo evento è infatti andato a chiudere una due giorni eccezionale di ciclismo. Dopo la pioggia della notte, il meteo ha offerto una giornata di sole con temperature più che primaverili a tutti i ciclisti in gara”.

Intanto sono aperte le iscrizioni alla 54° Cicloturistica Milano-Sanremo, attraverso il sito ufficiale www.milano-sanremo.org, in programma l’8 giugno 2025.