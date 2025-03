Arti Marziali: pagina memorabile di sport per lo Judo Club Simonazzi nell'ultimo fine settimana a Genova (Foto)

Lo Judo Club Simonazzi di Bordighera ha scritto nel weekend una pagina memorabile della sua storia sportiva, affermandosi tra le eccellenze del panorama nazionale. La giovane atleta Francesca Lanzafame ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -48 kg ai Campionati Italiani Cadetti A2 FIJLKAM, regalando al club il primo titolo italiano della sua storia.

Allenata con passione e competenza dal tecnico Filippo Quaglia, Francesca ha affrontato la competizione con determinazione e una maturità tecnica fuori dal comune. Ha imposto il suo judo fin dai primi incontri, dominando la categoria fino alla vittoria finale. Questo successo è il frutto di anni di lavoro, sacrifici e impegno costante, che premiano non solo l’atleta, ma tutto il percorso formativo portato avanti con dedizione dal Judo Club Simonazzi. Ma la soddisfazione del team bordigotto non si ferma qui. A Genova, infatti, sono state ben tre le atlete del Judo Club Simonazzi qualificate per la Finale Nazionale: oltre alla campionessa Lanzafame, anche Luana Corbelli e Nicole Vicari hanno dato prova del loro valore, confermando la qualità del vivaio del club.

Luana Corbelli, nonostante pratichi judo da poco più di un anno, ha stupito tutti per l'ottima impostazione di gara. Alla sua prima esperienza in un palcoscenico nazionale così importante, ha mostrato personalità e maturità, evidenziando un potenziale straordinario per il futuro. La sua crescita è stata rapida e costante, e i risultati ottenuti sono il segnale di un percorso promettente appena iniziato. Nicole Vicari, dal canto suo, ha confermato grande tenacia e determinazione. In palestra è una delle poche atlete capaci di tenere testa a Francesca Lanzafame, un segnale chiaro delle sue qualità tecniche e del suo potenziale. A Genova non è riuscita a esprimere appieno tutto il suo talento, ma il percorso di crescita è ben avviato. Il tecnico Filippo Quaglia è certo che, con maggiore fiducia nei propri mezzi e seguendo con costanza le indicazioni ricevute, Nicole potrà affermarsi come uno dei punti di riferimento del Judo Club Simonazzi.

Il bilancio complessivo della trasferta genovese è straordinario. Il Judo Club Simonazzi si conferma una fucina di giovani talenti, capace di competere e affermarsi ai massimi livelli nazionali. Il titolo italiano di Francesca Lanzafame e le ottime prove di Luana Corbelli e Nicole Vicari rappresentano un orgoglio per tutto il club che si riscopre protagonista nel panorama del judo italiano. “È un momento storico per noi - commenta il tecnico Filippo Quaglia - ed è la dimostrazione che il lavoro fatto con passione e metodo paga. Queste ragazze hanno dato tutto e ci hanno regalato emozioni indimenticabili. Ora dobbiamo continuare su questa strada, consapevoli del nostro valore e pronti a nuove sfide.”

Il prossimo importante appuntamento per il Judo Club Simonazzi sarà la Finale Nazionale A1, il massimo palcoscenico nazionale per la categoria Cadetti. Grazie al titolo appena conquistato, Francesca Lanzafame si è qualificata di diritto per l’evento. Ad affiancarla ci sarà anche Alessia Calimera, una giovane promessa che ha già scritto pagine importanti nella storia del club. Già nel 2023, nel nostro primo anno in FIJLKAM, Alessia conquistò la sua prima prestigiosa medaglia – il bronzo – ai Campionati Italiani A1 Esordienti B, segnando un momento fondamentale per la nostra giovane società. Attualmente, Alessia rientra tra le prime dieci atlete d’Italia nella sua categoria, a testimonianza del talento e della determinazione che caratterizzano il Judo Club Simonazzi. La sua presenza accanto a Francesca rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche una garanzia di esperienza e determinazione per la squadra. Con l’oro di Lanzafame, il Judo Club Simonazzi ha oggi una certezza in più, consolidando la forza e la competitività del gruppo agonistico.

Il percorso di Alessia, fatto di impegno, costanza e risultati, è da sempre un esempio per i giovani judoka del club. Il suo cammino, insieme all’ascesa di Francesca, diventa ora una fonte di ispirazione per tutti, dai bambini delle prime classi ai judoka più esperti, confermando che, con passione e dedizione, si possono raggiungere traguardi di assoluto prestigio.

Infine, un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie e ai genitori dei nostri atleti, che ci supportano ogni giorno con passione e sacrificio. Senza il loro sostegno, il lavoro in palestra e i successi sul tatami non sarebbero possibili. Sono loro la prima squadra che accompagna e incoraggia questi ragazzi nel percorso di crescita sportiva e umana.