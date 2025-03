Volley, serie D: Corradini Home ArmaTaggia corsara a Quiliano sul campo della capolista

Splendida vittoria esterna del Vtat Corradini Home contro la prima della classe, il Quiliano, sconfitto con un secco 3-0. Le ragazze di Luca Ferrari affiancato dal suo secondo Pietro Ravoncoli, sono scese in campo con la voglia di ripetere la bella prestazione di domenica, e non hanno deluso le aspettative.

"Tre set giocati con pochissime sbavature in difesa e molta lucidità in attacco" - sottolinea il VolleyTeam ArmaTaggia - "Il Quiliano da parte sua ha giocato una partita solida, non per niente è prima in classifica, senza regalare niente alle avversarie".

"Per questo la vittoria, con i parziali di 25/21 - 25/18 - 25/19, oltre a portare tre punti importantissimi alla classifica, denota un finale di stagione in crescendo per queste ragazze cresciute nel VTAT, ottenuto con un grande lavoro dello staff tecnico, senza rinforzi esterni di categoria superiore, anche se legittimo, ma lasciando i valori in campo da inizio anno" - dice VolleyTeam ArmaTaggia - "Il prossimo appuntamento sarà domenica 30 marzo al palazzetto Ruffini di Taggia contro il Volare Pegli".