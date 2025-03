Basket, il Bvc Sanremo perde contro il Golfo dei Poeti Lerici

Al termine di una partita giocata molto bene, seppure con pesanti assenze nell'organico, il Bvc Sanremo E.On. ha perso in casa con i levantini del Golfo dei Poeti Lerici.

L'incontro è sempre stato in equilibrio, con vantaggi alterni, e si è risolto solo nei secondi finali. Il Sanremo ha avuto l'ultimo possesso, che poteva significare vittoria, ma senza riuscire a concretizzarlo.

Il commento del coach Emanuele Favari: "Questo risultato ci lascia l'amaro in bocca, poiché avremmo potuto vincere. Si tratta dell'ennesima sconfitta di misura, che abbiamo incassato in questa stagione. Anche oggi eravamo incompleti, una costante dallinizio del campionato. Per una serie di motivi non siamo mai riusciti a schierare la formazione che avevamo previsto a inizio campionato. Resta la soddisfazione di aver fatto giocare tanti giovani, che hanno sempre ben figurato".

Divisione Regionale 1 decima giornata di ritorno

Bvc Sanremo E.On. - Golfo dei Poeti Lerici 80-81 (29-24, 17-22, 21-24, 13-11)

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 12, Tacconi Daniele, Deda 14, Rudian 20, Chuburidze, Lychahin 14, Gagna 11, Avila De Carvalho 9. Coach: Emanuele Favari.

Golfo dei Poeti: Gelmuzzi 16, Preci 15, Pizzanelli 6, Di Benedetto 30, Russo L.4, Russo M., Giananti 4, Moscatelli 6, Frione. Coach: E. Soncini.