Sono aperti gli open day di pallavolo per tutti i ragazzi e ragazze nati dal 2019 in poi, organizzati dalla Nlp Sanremo nelle palestre del Mercato dei Fiori di Sanremo, ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18.30.

Si tratta di un modo per sviluppare la passione per la pallavolo assieme alla famiglia Nlp, giornate all'insegna del divertimento e della passione verso lo sport. Per informazioni si può contattare via sms il numero 3388041988.