Taggia: per la giornata di 'Plogging' raccolti 200 Kg di rifiuti dagli  studenti delle classi prima Liceo Scientifico Sportivo e quarta SIA-AFM  (foto)

Panathlon Sanremo e Imperia, associazione culturale sportiva che basa la sua attività sul volontariato dei soci, è stata invitata dall’Istituto 'C. Colombo', sezione di Taggia ad organizzare una giornata di 'Plogging' con gli studenti delle classi prima Liceo Scientifico Sportivo e quarta SIA-AFM con la collaborazione della Famija Sanremasca.



"Gli insegnanti Prof.sse Eliana Gismondi, Raffaella Asdente, Prof. Rodolfo Squillace, Gabriele Cascino e la Vicepreside Prof.ssa Alessandra Cerri - si spiega nel comunicato - hanno ospitato nelle aule dell’istituto il Presidente del Panathlon Sanremo, Angelo Masin ed il consigliere del Panathlon e della Famija Sanremasca, Gianni Manuguerra per un incontro didattico ed informativo con gli studenti sulla disciplina sportiva-ambientale del 'Plogging'. Nato in Svezia intorno al 2016, rapidamente si è diffuso in tutta Europa, ed in Italia è attualmente una delle attività sportive che raccoglie ogni anno il doppio dei praticanti dell’anno precedente. Camminare, correre, nei boschi, nei parchi ed anche in aree urbane e fermarsi per raccogliere da terra gli oggetti abbandonati, i rifiuti, per differenziarli e poi conferirli correttamente dei luoghi predisposti, sta diffondendosi anche tra i giovani. Nel 2023 il Campionato Mondiale di Plogging si tenne a Genova e nel 2024 a Bergamo, radunando centinaia di atleti da tutto il mondo. In poche ore gli studenti del 'Colombo' hanno saputo ben interpretare la filosofia di questa attività, operando con perizia, stile, costanza e determinazione. L’area denominata 'Caserme Revelli' è stata ripulita e riordinata, circa 200 Kg di rifiuti sono stati raccolti: plastica, vetro, metalli, carta, mozziconi e oggetti vari utilizzando i sacchetti forniti da Amaie Energia che si ringrazia e che si è resa disponibile a ritirare i contenitori differenziati riempiti dai ragazzi. Un piccolo gesto, un modo per esprimere attenzione all’ambiente, agire insieme per un bene comune, collaborare divertendosi e capire l’importanza del futuro e di come lo vorremmo".