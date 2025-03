Taggia, weekend 'pieno' di emozioni e risultait per gli atleti della "Ginnastica Riviera dei Fiori" (foto)

La asd Ginnastica Riviera dei Fiori continua nel suo percorso di gare proposte ai propri ginnasti in un periodo pieno di impegni agonistici. Sabato 15 e domenica 16 i ‘trampolinisti’, hanno partecipato , tesserati per la Società Kelo Trampo calla prova del Campionato Francese Individuale di trampolino elastico , la prova regionale selettiva per accedere alla fase successiva. Le gare si sono svolte presso il Palazzo dello Sport di S. Laurent du Var con ottimi risultati dei nostri ginnasti che nella categoria National hanno ottenuto due ori , nella categoria allievi con Giacomo Cioffi e nelle junior con Matilde Sappia. Buoni anche i risultati ottenuti nel campionato Federal con l’argento di Cecilia Carlo, podio sfiorato col quarto punteggio totale di Roberta Di Michele sempre nelle junior e dalla compagna di squadra Gloria Gandolfo nelle allieve anche lei al 4 posto. Soddisfazione per i tecnici della Kelo Trampo e i nostri ‘Riviera’ Nicla Londri e Giulia Bellone . La prossima gara sarà a metà aprile vicino Marsiglia.

Domenica 16 marzo sono state ben 6 le squadre iscritte alla 1 Prova del Campionato Nazionale Silver di Teamgym zona tecnica 1 (Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria).Il teamgym è tra le discipline ‘emergenti’ proposte dalla Federazione Ginnastica D’Italia.La gara, prevede varie tipologie di squadre e livelli tecnici, con la sola classifica assoluta ottenuta dalla somma dei tre punteggi dati dalle progressioni acrobatiche al tumbling, al minitrampolino e ad Floor, una coreografia collettiva con elementi artistici imposti. Per i nostri tecnici Elisa Addiego e Damiano Giunta (Nicla e Giulia erano in Francia) la trasferta a Genova è stata positiva , ed i nostri ginnasti, oltre a ben destreggiarsi in una disciplina acrobatica, hanno eseguito esercizi interessanti .Questi, nel dettaglio, i risultati .Nel team junior femminile LA primo posto per Raffaella Cantagallo, Annalisa Driza e Alice Serini, , oro anche per il team senior femminile LB con Camilla Longo, Alice Pegoraro, Alessia Saccoccia e Federica Mataloni.Combattuta la prova del team junior femminile LB con oro per la squadra della Ginnastica Imperia con Veronica Bevilacqua, Marta Boeri, Benedetta Calamusa ed Elena Rovere, bronzo per la Riviera con Greta Martalo’, Martina Parente, Ilaria Vitulano, ed Alison Della Valle, 5 posto per Siria Cianci, Alice Bovenzi e Giorgia Di Carlo.Per le gare maschili nell’ LA oro per Gabriele ed Emanuele Norberti, Jacopo Romeo e Andrea Driza, argento nel team LC con Yan Ribaltousky, Pietro Serini, Lorenzo Gianforte e Samuele Lombardo.

Le collaborazioni con le altre associazioni sono un’ottima occasione di crescita per i tecnici ed un importante stimolo e gratificazione per i ginnasti .In questa ottica, nel prossimo fine settimana, a Pordenone , un team della nostra provincia farà il suo esordio nel Campionato Nazionale Gold di Teamgym .La squadra avrà i ‘colori’della Ginnastica Imperia gestita dai tecnici Alberto Rovere e Roberta Amorino con due ginnaste Riviera in prestito.

Sempre il 22 e 23 marzo, presso il polo sportivo del mercato dei fiori a Sanremo, è in programma una nuova edizione della GYMFLOWERS CUP, gara intersociale di ginnastica artistica maschile , femminile e ritmica, Numerosi i partecipanti in quella che si preannuncia una colorata e divertente due giorni di sport che coinvolgerà anche le fasce di età dei giovanissimi .Intanto prosegue l’organizzazione della prestigiosa gara della Serie C di ginnastica ritmica che dopo 7 anni tornerà in Liguria , il 29 e 30 marzo al Palasport Città di Imperia con l’organizzazione del Comitato Regionale Liguria affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori coadiuvata dalle società del territorio .Circa 90 squadre si sfideranno per la vittoria del Campionato e ci saranno ospiti di altissimo livello.