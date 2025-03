I fondatori di Be Club scagionati: tutte le accuse di frode onecoin ritirate

L'Alta Corte del Regno Unito ha assistito a un importante sviluppo nel caso di frode OneCoin, in quanto i querelanti hanno completamente ritirato tutte le accuse contro i co-fondatori di BE Club, Moyn e Monir Islam (Caso: CL-2024-000213), compresa la revoca di un ordine di congelamento mondiale precedentemente imposto. Questa risoluzione è stata resa pubblica il 25 gennaio 2025.

La risoluzione è stata raggiunta dopo che i fratelli Islam hanno presentato prove a sostegno della loro posizione secondo cui le accuse erano infondate. A differenza dei tipici accordi, questo si è concluso senza alcun pagamento finanziario da parte dei fratelli Islam ai querelanti.

Invece, i querelanti hanno accettato di contribuire alle spese legali sostenute dai fratelli Islam per difendersi da queste accuse. Questo sviluppo porta a una conclusione un caso che ha avuto implicazioni significative per la reputazione aziendale e la vita personale dei fratelli.

"Per anni, la disinformazione riguardante OneCoin ha influenzato la mia reputazione, comprese accuse di disonestà, frode e fuga dal Regno Unito. Questa risoluzione dimostra che stavamo dicendo la verità. Siamo stati ingiustamente presi di mira, e questo è un passo fondamentale per ristabilire la verità," ha dichiarato Moyn Islam. Suo fratello Monir ha aggiunto: "Questa risoluzione non è solo una vittoria per noi, ma anche per i principi di giustizia."

Jennifer McAdam, un membro chiave del comitato direttivo del gruppo dei querelanti, ha anche rilasciato dichiarazioni ufficiali disponibili su Facebook, X (Twitter) e Instagram confermando il ritiro delle accuse.

Moyn e Monir Islam erano investitori britannici su piccola scala che hanno loro stessi perso denaro nella frode OneCoin. Non hanno ricoperto ruoli di leadership nelle operazioni o nella gestione di OneCoin e, una volta cresciuti i loro sospetti sul sistema, hanno attivamente cercato di avvertire gli altri.

Le imprese commerciali dei fratelli, inclusa Melius - successivamente ribattezzata BE Club - sono state travisate. Inoltre, alcuni critici hanno erroneamente affermato che Moyn e Monir Islam sono fuggiti a Dubai dopo il collasso del sistema, nonostante chiare prove che dimostrano che il loro trasferimento è stata una decisione commerciale strategica avvenuta gradualmente nel corso di diversi anni.

La risoluzione include un accordo vincolante che impedisce qualsiasi futura rivendicazione relativa a OneCoin contro i fratelli Islam. I fratelli sono stati rappresentati da studi legali separati, che hanno rilasciato dichiarazioni sulla risoluzione: Enyo Law e Peters & Peters.

Comprendere OneCoin

Lo schema OneCoin, iniziato nel 2014, ha sfruttato l'entusiasmo iniziale per le criptovalute per attirare investitori su larga scala, portando a una perdita stimata di 4 miliardi di dollari.

Entro il 2016, quasi 1,6 milioni di persone si erano già unite allo schema. Durante questo periodo, anche i fratelli Islam si sono uniti, credendo di sostenere un sistema che aveva già accumulato un significativo seguito globale con promesse di successo finanziario.

Gli eventi riguardanti OneCoin rimangono oggetto di discussione globale tra regolatori, analisti finanziari e investitori.

Informazioni su BE Club

BE Club è un'azienda che mette i prodotti al primo posto, ridefinendo il Network Marketing. Ci concentriamo sull'empowerment degli affiliati con prodotti richiesti e il supporto di cui hanno bisogno per raggiungere un successo sostenibile.

Con un impegno verso soluzioni tecnologiche e strutture di commissioni competitive, BE Club apre la porta a opportunità illimitate, fornendo agli affiliati gli strumenti e le risorse per prosperare. Per ulteriori informazioni, visita beclub.com.

DICHIARAZIONE DEGLI INVESTITORI DI ONECOIN RIGUARDO ALLA CAUSA NEL REGNO UNITO

Desideriamo confermare che la causa (CL-2024-000213) intentata nel Regno Unito dagli Attori (che sono investitori di OneCoin) contro il Sig. Moynul e il Sig. Monirul Islam (i "Fratelli Islam") nel luglio 2024 in relazione a OneCoin, insieme ai relativi ordini di congelamento mondiale dei beni, sono stati ritirati di comune accordo tra le parti. Nessun pagamento di alcun tipo è stato effettuato dal Sig. Moynul e/o dal Sig. Monirul Islam agli Attori in relazione alla causa, sebbene gli Attori abbiano contribuito alle spese legali sostenute dai Fratelli Islam per la difesa contro la causa e i relativi ordini di congelamento mondiale dei beni. A scanso di equivoci, le accuse ritirate includono (ma non si limitano a) tutte le accuse di frode e disonestà mosse contro i Fratelli Islam. In futuro, nessuno degli Attori perseguirà alcuna accusa contro i Fratelli Islam. Tutte le parti apprezzano la risoluzione di questa questione e si impegnano a lasciarsi alle spalle questa spiacevole vicenda e ad andare avanti positivamente.