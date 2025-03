Vela: Almost Spring Regatta 2025, al Sanbàrt in mare le classi RS 500 ed RS Feva (Foto)

Si è disputata il 15 e 16 marzo a San Bartolomeo al Mare la Almost Spring Regatta 2025, prima regata nazionale della classe RS 500 ed evento che ha aperto la stagione agonistica della classe RS Feva. Due giornate non facili per gli atleti che hanno preso parte alla regata ottimamente organizzata a terra e in mare dal Club Nautico Sanbàrt, con cinque prove per gli RS 500 e sei per gli RS Feva, con vento da Levante attorno ai sei nodi nella giornata di sabato e con un crescente Sud Ovest dai 16 ai 20 nodi e onda di oltre due metri nella giornata di domenica.

Campo di regata predisposto con rapidità e precisione dal Comitato presieduto da Giuseppe Tezel, al quale il Sanbàrt, sempre attento alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, ha messo come di consueto a disposizione le boe autoposizionanti MarkSetBot, contributo rivelatosi fondamentale per l’ottimizzazione dei tempi di gara. Impegno e competizione in un clima caratterizzato da grande sportività e correttezza (neppure un intervento da parte della Giuria in acqua rappresentata da Alessandra Barberis) per la prima regata nazionale 2025 dalla classe RS 500.

Avvincente la sfida tra i due equipaggi che si sono contesi l’oro, i quali hanno terminato le prove con un solo punto di distacco. Il confronto all’ultima boa ha dunque visto imporsi le “zanzare” del Lago di Viverone Arturo ed Enea Beltrando (A.V.S.D. Nord Ovest), argento per i toscani Gabriele Corsi e Giulia Galletti (L.N.I. Follonica), anche primo equipaggio “misto” e bronzo per i compagni di scuderia Matteo Gorni e Raffaello Spadini (L.N.I. Follonica), anche primo equipaggio “Under 20”.

Il resto del podio “Under 20” ha visto la seconda piazza per Matteo Carissoni ed Edoardo Novaro (Sanbàrt) e il bronzo per i compagni di squadra Viola Pagotto e Pietro Imparato (Sanbàrt). Prima piazza tra gli equipaggi femminili per Giulia Lusini e Camilla Parrinelli (L.N.I. Follonica).

Sul medesimo campo si è poi disputata la regata zonale della classe RS Feva, classe velica frizzante, dinamica e divertente, che sta vedendo aumentare di stagione in stagione il numero di giovani appassionati.

Gradino più alto del podio conquistato dall’equipaggio composto da Lorenzo Beretta e Luca Abba (C.N. Marina di Carrara) che, dopo una prima giornata in cui hanno sofferto il vento leggero, hanno recuperato nella giornata di domenica, piegando la resistenza dell’equipaggio di casa composto da Edoardo Bastini e Samuele Bardelli (Sanbàrt) che, dopo un’ottima prima giornata con due primi posti, hanno poi patito il forte vento della domenica. Bronzo per Tommaso Giannotti e Lorenzo Anta (C.N. Marina di Carrara).

Tra gli “under 14”, l’oro è andato a Mario Poggi e Letizia Gallo (Sanbàrt), anche primo equipaggio “misto”, mentre tra gli equipaggi femminili la prima piazza è stata conquistata da Melissa Cassiano e Bianca Cornalea (Sanbàrt).

Raggiante il presidente del Sanbàrt Ivan Bastini: “Ringrazio tutte la ragazze e i ragazzi che hanno preso parte a queste bellissime giornate di sport e condivisione, gli allenatori, gli Udr, lo staff, oltre ai nostri preziosi sponsor, senza l’aiuto dei quali il Sanbàrt non potrebbe realizzare i propri progetti di vela, sostenibilità e inclusione”.