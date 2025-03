Pallamano, l'Abc Bordighera perde contro La Colle St. Paul (Foto e video)

L'Abc Bordighera scende in campo nel fine settimana per la quarta giornata di andata del campionato dipartimentale Alpi marittime pre eccellenza seconda fase nel giorno del 54esimo anniversario della nascita dell'Athletic Bordighera Club Handball avvenuta il 16 marzo 1971.

L'Abc perde contro La Colle St. Paul. Il primo tempo si è concluso 16 /18 ma la partita è terminata con un risultato finale di 29/33. "La squadra capitanata da Andreini Nicolò, nonostante la sconfitta, ha dimostrato con orgoglio e caparbietà di poter fare bene in questo girone" - dice l'Abc Bordighera - "Il risultato è bugiardo, i ragazzi della coppia di coach Dall'acqua /Bissaro, hanno avuto un inizio di partita con il freno tirato, alcuni errori di gioco e sicuramente alcune decisioni arbitrali discutibili, hanno condizionato alcune fasi della partita. I giocatori targati Fusetti Giardini e Acconciature Raffaella, soprattutto nella seconda frazione di gioco, complice anche il caloroso tifo del numeroso pubblico presente, sono riusciti ad arrivare al pareggio. Alla fine del primo tempo il risultato era 15 a 18 per La Colle ma al 35' 20 / 20, al 43' 24 /24 e al 49' 26 pari. Nonostante le parate dei due portieri Biancorossi, Alija 10 e Sasso 5, gli ospiti hanno preso un vantaggio che li ha portati a vincere con il risultato finale di 29 a 33. Durante l'intervallo, e anche dopo la partita, la società ha voluto festeggiare il 54esimo anno di attività, con alcuni ex giocatori/trici che hanno fatto la storia dell'Abc, offrendo un aperitivo al quale hanno preso parte tifosi, giocatori e dirigenti delle due squadre".

Il tabellino: Cristhian Alija P, Matteo Anfosso 3, Daniel Galant 7, Riccardo Spolverini 3, Nicolò Andreini K 4, Simone Anfosso 1, Simone Filippi 3, Leonardo Roggeri 0, Cristian Bertolassi 3, Andrea Sasso P, Mattia Ferrari 5 e Valerio Bellan. Tecnici: Dall'acqua A./ Bissaro G.