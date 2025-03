Ottimi risultati per l'Imperia Volley: contro il Finalmaremola Blu stacca il pass per la finale

L’Imperia Volley centra la finalissima valevole per il titolo di Campione Territoriale U18 F.le Fipav Ponente 2024/25.

Con un doppio 3/0, sia all’andata che al ritorno, nei confronti della formazione del Finalmaremola Blu l’Imperia Volley stacca il pass per la finale del prossimo 30 marzo ad Albisola.

La squadra U18 è nata, all’inizio della stagione agonistica 2024/25, dalla volontà dei dirigenti dell’Imperia Volley, Volley Golfo di Diana e Riviera Volley Sanremo che hanno voluto riunire in una unica squadra gli elementi più promettenti dei loro settori giovanili nella fascia 16-18 anni, affidandone la conduzione tecnica a Raffaele Sini, allenatore dell’Hotel Villa Levi, formazione espressione del Volley Golfo di Diana che partecipa al campionato regionale di serie C.

Un ruolino di marcia in continuo crescendo per il capitano Alice Paciello e compagne che dopo aver concluso la prima fase con nove vittorie e una sola sconfitta, hanno eliminato con un doppio 3/0 nei quarti di finale le sanremesi della T-Suki Mazzu e in semifinale le savonesi del Finalmaremola.

Di seguito la rosa completa e le società di provenienza dell’Imperia Volley U18 2024/25:

Imperia Volley – Alice Paciello, Emma Palumbo Varano, Sabrina Lemma, Lucia Gabriel, Elisa Orlandi, Sara Mascheroni, Elena Turli e Ginevra Carnabuci.

Volley Golfo di Diana – Gemima Malco, Carlotta Bergamo e Alessia Masieri.

Riviera Volley Sanremo – Matilde Guadagnoli e Celeste Merogno.