Petanque: vittoria di misura per il Ventimiglia sulla Costigliolese e primato in classifica dopo quattro successi

Incontro non semplice per il G.S. Petanque di Ventimiglia che ha prevalso di misura contro le piemontesi della Costigliolese (quarta vittoria su cinque col punteggio di 10-8 ) che consente al team frontaliero di rimanere da solo in vetta alla classifica approfittando delle rispettive sconfitte delle avversarie AB Genovese e Vita Nova Savigliano che contenderanno alle ventimigliesi il titolo italiano.

Pur nelle difficoltà, la gara è sempre stata in mano alle ventimigliesi che a metà gara erano in vantaggio grazie alle vittorie nella gara a coppie con Bagalà-Claps per 13-6 e nel tiro di precisione con la Grillo per 20-3. Successivamente, la svolta per il successo finale avveniva con le vittorie ottenute dalle coppie con Peirano (sostituita in gara dalla Anselmi) e Rosina Greco per 13-9 e l'altra composta dal tandem Bagalà- De Luca per 13-5. Nell'ultimo turno di gare, con 4 gare vinte su 6, alle ragazze allenate dal duo Carrai-Zuppardo, occorreva ancora una vittoria per decretare il successo dell'incontro e risultava così determinante la gara nell'individuale dove Simona Bagalà, sostituendo in gara Dania De Luca, risolveva col risultato di 13-7 rendendo vano il recupero delle piemontesi.

Nelle gare maschili di serie A e A/2, risultati negativi per la Biancheri-Muller Bordighera, in serie A, sconfitta in casa dalla forte compagine genovese del ABG col punteggio di 6-16. In A/2, il Dopolavoro ferroviario, sempre sui propri campi è stato battuto dal Vignolo per 4-14. In tutti i campionati, si riprenderà a giocare fra 2 settimane nei giorni 29-30 marzo sempre con inizio alle 14,30.