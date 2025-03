Sanremoinfiore 2025, il giorno dopo: la città torna alla normalità tra ricordi e fiori raccolti (Foto)

Dopo il grande spettacolo di Sanremoinfiore 2025, Sanremo si è risvegliata in una città che sta rapidamente tornando alla normalità. Nel giro di poche ore, le squadre addette ai lavori hanno smantellato le transenne che ieri delimitavano il percorso della sfilata, garantendo ordine e sicurezza per le 60mila persone accorse a godersi l’evento. Anche le tribune e le impalcature floreali, che per un giorno hanno trasformato il centro cittadino in un palcoscenico fiorito, sono in fase di rimozione.

Ma se la città si prepara a voltare pagina, il fascino dei carri fioriti resiste ancora. Ieri mattina, in piazzale Carlo Dapporto, alcuni appassionati hanno continuato a raccogliere i fiori rimasti sui carri esposti, regalando loro una nuova vita. Tra i carri ancora presenti, quelli di Taggia Arma e di Dolceacqua, rispettivamente secondo e terzo classificato, che hanno mantenuto intatta la loro bellezza anche dopo il passaggio della grande sfilata.

L’edizione 2025 di Sanremoinfiore si chiude così, con il profumo dei fiori che ancora aleggia nell’aria e con la città pronta a tuffarsi nei prossimi eventi della stagione. Un'altra pagina di questa storica manifestazione è stata scritta, tra colori, tradizione e un entusiasmo che non si spegne mai.