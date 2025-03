Calcio, Prima Categoria. All’Ospedaletti basta la rete di El Kamli per vincere la battaglia di Mallare e consolidare il terzo posto in classifica

Basta una rete di El Kamli alla fine del primo tempo per portare in casa Ospedaletti tre punti sudati nel fango su un campo a dir poco difficile in quel di Mallare.

Primo tempo a tinte orange con gli ospiti che controllano il gioco non senza qualche difficoltà per le condizioni del terreno di gioco. Schillaci e Zito hanno un paio di occasioni a testa, ma non inquadrano lo specchio della porta. Il Mallare si fa vedere con il calcio di punizione di Reale sul quale Bazzoli si fa trovare pronto. All’ultimo minuto di gioco l’Ospedaletti trova il vantaggio con El Kamli che incorna di testa sul calcio d’angolo battuto da Schillaci. Si va così negli spogliatoi sull’1-0 per l’Ospedaletti.

Nella ripresa la squadra di Luccisano continua a gestire il match. Schillaci ha l’occasione del raddoppio al culmine di una bella azione ma, da solo in area, calcia sul portiere. Il numero 11 ci prova anche con una conclusione da fuori, ma la sfera si infrange sulla traversa. Anche Zito sfiora il gol, ma il suo tiro termina di poco a lato.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Ospedaletti che, con i tre punti odierni, si consolida al terzo posto in classifica (con una gara in meno), a -1 dal Camporosso e a -3 dal Baia Alassio capolista.

“Sapevamo che avremmo giocato su un campo difficile, portiamo a casa altri tre punti importanti - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - alla fine del primo tempo abbiamo trovato meritatamente il vantaggio, ma se poi non la chiudo rischi sempre di prendere il pareggio. In queste partite può succedere di tutto. Ancora una volta è la dimostrazione che ce la stiamo giocando sempre fino alla fine e sempre con tanti ragazzi in campo. E domenica prossima ci aspetta un’altra finale nel derby con la Virtus Sanremo”.

Mallare - Ospedaletti 0-1

Marcatori: 45’ El Kamli

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Cianci, 4 Russo, 5 Ambesi, 6 Saih, 7 El Kamli, 8 Sartori, 9 Zito (75’ 17 Siberie), 10 Grifo (50’ 16 Barbagallo), 11 Schillaci (90’ 19 Cascone)

A disposizione: 12 Calcina, 13 Mema, 14 Manno, 15 Angeli, 18 Santarsiero

Allenatore: Fabio Luccisano

Mallare: 1 Briano, 2 Fiori, 3 Croce, 4 Panaro, 5 Grosso, 6 Brovida, 7 Domeniconi (80’ 14 Grenno), 8 Reale, 9 Leotta, 10 Siri (28’ 13 Esposito), 11 Oliveri

A disposizione: 12 Kadrija A., 13 Esposito, 14 Grenno, 15 De Luca, 16 Kadrija H.

Allenatore: Marco Fiori

Arbitro: Sig. Jacopo Ruggiero (Genova)

Ammoniti: Ambesi, Cordì, Sartori, Zito, Siberie, Siri, Grosso, Esposito

Espulso: 85’ Sartori