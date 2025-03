Sanremoinfiore 2025, il florovivaismo ligure protagonista con il 'Corso fiorito'. Presenti alla sfilata il vicepresidente Piana e gli assessori Lombardi e Scajola

Si è svolta questa mattina a Sanremo, con la partecipazione del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e degli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola, la sfilata del 'Corso fiorito', il gran finale del Festival dei Fiori che ha colorato la città dal 13 al 16 marzo con eventi e installazioni floreali. La sfilata dei carri, ispirata alla 'Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa', ha attraversato le vie di Sanremo per concludersi con la vittoria di Riva Ligure, che ha proposto il tema 'Germania - Armonie fiorite' (Taggia e Dolceacqua rispettivamente al secondo e terzo posto).



“Sanremoinfiore è una delle manifestazioni più affascinanti e iconiche della nostra regione, un evento che ogni anno porta alla ribalta la bellezza della Liguria, la sua tradizione florovivaistica e la creatività dei nostri maestri decoratori”. Così Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Floricoltura e ai Grandi Eventi, ha celebrato l’edizione 2025 della storica sfilata dei Carri Fioriti.

“La manifestazione – prosegue Piana – ha radici profonde, che affondano nel 1904 e continua a essere un appuntamento atteso da migliaia di visitatori e seguito da milioni di telespettatori sulla rete nazionale, rappresentando una vetrina straordinaria per il nostro comparto florovivaistico, ambasciatore della Liguria nel mondo. Sanremoinfiore non è solo un inno alla bellezza e alla tradizione, ma anche un’importante occasione di promozione per un settore che è parte integrante della nostra identità e della nostra economia. Tra i protagonisti della sfilata, spiccano i fiori coltivati con cura nella nostra regione, che hanno dato vita a scenografie spettacolari. Garofani, rose, ranuncoli, gerbere, orchidee e tante altre varietà che hanno trasformato i carri in vere e proprie opere d’arte floreali, esaltando il talento e la passione dei nostri maestri infioratori. Un sentito grazie, al comune di Sanremo, al sindaco Alessandro Mager, alla Camera di Commercio delle Riviere, alle Associazioni, ai Comuni partecipanti, ai floricoltori, agli artisti, ai volontari e a tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile questa straordinaria edizione".



"In ordine temporale di calendario dopo il Festival della Canzone - aggiunge l'assessore al Turismo Luca Lombardi -, un appuntamento chiave per il turismo di Sanremo è il Festival dei Fiori capace di attrarre migliaia di visitatori e accendere i riflettori sulla nostra tradizione floricola. Ogni anno, l’evento si traduce in un impulso significativo per l’economia locale, coinvolgendo strutture ricettive, ristorazione e commercio. Non si tratta solo di un’espressione di bellezza, ma di un volano di sviluppo che rafforza l’identità di Sanremo come capitale del fiore e meta di richiamo internazionale. Con l’occasione, annunciamo che presto tornerà anche ‘Borghi in Fiore’, un’iniziativa che porterà colori e tradizioni nelle nostre frazioni, valorizzando ancora di più il patrimonio del territorio".



"La storica sfilata dei carri fioriti è il miglior modo per concludere una settimana davvero speciale per Sanremo e per la riviera - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola -. Complimenti al Comune di Sanremo per l'organizzazione e a tutti i Comuni partecipanti che hanno offerto uno spettacolo unico alle migliaia di persone che hanno goduto della manifestazione sul posto o in televisione e di una città protagonista delle politiche di rigenerazione urbana della Regione Liguria, con investimenti senza precedenti. In questo modo valorizziamo sia il nostro territorio sia i nostri magnifici fiori che ci caratterizzano a livello mondiale".