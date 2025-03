Fiorentina-Juve e Bologna-Lazio a rischio rinvio? La situazione

(Adnkronos) -

Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio a rischio rinvio? Negli scorsi giorni il maltempo si è abbattuto sull'Italia, in particolare sulla Toscana e l'Emilia-Romagna, dove è stata dichiarata allerta rossa. In entrambe le regioni è stata disposta dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile e sono stati chiusi parchi, scuole, musei, impianti sportivi e mercati nei comuni che rientrano nelle zone con allerta rossa.

Una situazione che ha allarmato molti e gettato qualche dubbio sullo svolgimento di due partite del campionato italiano: Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio, entrambe in programma domenica 16 marzo, rispettivamente alle ore 18 e 15. Nella giornata di ieri alcuni esponenti politici locali avevano chiesto a gran voce il rinvio delle partite, uno scenario che però oggi sembra lontano. La situazione al momento è infatti sotto controllo e, a meno di improvvisi peggioramenti meteo nelle prossime ore, i due match non dovrebbero essere quindi a rischio rinvio.