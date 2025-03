I risultati del secondo raduno provinciale minibasket riservato agli 'Scoiattoli', piccoli cestisti/e delle classi 2016, 2018, 2018, 2019

Si è svolto sabato mattina nella palestra Villa Citera di Sanremo il secondo raduno provinciale minibasket riservato agli “Scoiattoli”, piccoli cestisti/e delle classi 2016, 2018, 2018, 2019. All’evento organizzato dal Bvc Sanremo E.On, hanno preso parte, oltre alla società organizzatrice, la Rari Nantes Bordighera, l’Imperia Basket e il Sea Basket Sanremo. In tutto circa 60 bambine/i hanno calcato il linoleum della palestra.

Il commento del presidente e istruttore minibasket del Bvc Sanremo Alessandro Deda: “Questa seconda giornata di festa riservata ai piccoli ci rende felici. Credo che questo format di “giornate-festa” sia adatto ai minicestisti, che hanno così modo di confrontarsi con pari età in un ambiente sano e all’insegna del divertimento. Il Bvc lavora molto con i bambini e siamo contenti di aver coinvolto le società amiche Ranabo Bordighera, Imperia e Sea Basket. In particolare con il Sea Basket da tempo lavoriamo in sinergia sul territorio, cercando di offrire il meglio ai giovani sanremesi e non solo. Siamo molto soddisfatti anche della collaborazione con la Ranabo, iniziata quest’anno e che funziona alla grande. Ringrazio quindi i sodalizi che hanno partecipato, ma soprattutto i bimbe/i per aver giocato all’insegna del sorriso e i loro genitori per averli accompagnati. Un grazie anche ai nostri istruttori Giulio Arturo e Martina De Vincentiis. Un ringraziamento anche per il nostro main-sponsor E.On, che era presente con il responsabile territoriale Nicolò Paganotti e per tutti gli altri sponsor che ci hanno sostenuto come Pizza Express da Romano, San Martino Liguria in Barca, Home 360, La Bodeguita Sanremo, Elle Studio, Centro Petroli”.