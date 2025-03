Calcio a 5 Serie C, l'Airole FC conquista il Girone A del Ponente per la prima volta nella sua storia (foto)

Grande festa per l'Airole FC e per la Val Roja ieri sera al palasport San Lazzaro di Imperia. I biancoverdi hanno infatti espugnato il campo del Caramagna per 2-1 nell'ultima giornata della regular season della serie C di calcio a 5 regionale mantenendo quindi il primato in classifica e conquistando per la prima volta nella loro storia il Girone A del Ponente Ligure. Un risultato ottenuto con numeri importanti, consistenti in 8 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, supportati da 52 gol fatti e 20 subiti (secondo miglior attacco nonché miglior difesa del torneo), che permetterà ora alle viverne di partecipare ai playoff regionali come testa di serie numero 1 del Ponente a cominciare dai quarti di finale che verranno disputati in gara singola in casa contro il Legino.

Nella partita di ieri, complice anche la vittoria dell'Argentina Arma seconda in classifica proprio sul campo del Legino, l'Airole aveva un solo risultato a disposizione per mantenere il primato contro il Caramagna terzo in classifica supportato da un palasport come di consueto caldo e gremito. I biancoverdi, apparsi un po' contratti in avvio su un parquet storicamente difficile per loro, hanno saputo però resistere agli assalti della squadra di casa, anche grazie alle parate di un Mario Rositano ancora grande protagonista e 'man of the match' della serata, per poi portarsi in vantaggio con un diagonale di Joel Valenti che ha chiuso la prima frazione sul risultato di 1-0. Il raddoppio ospite è così arrivato ad inizio ripresa con Jamir Carhuaz Farfan abile a chiudere a rete un'azione su calcio piazzato, un gol che ha consentito all'Airole di gestire la gara puntando sulle ripartenze fino alla rete del Caramagna che ha riaperto il match a 10 minuti dalla fine. Una situazione in cui gli ospiti sono stati bravi a non scomporsi difendendo con ordine e concedendo agli avversari solo un palo prima del fischio finale che ha generato il tripudio fra i giocatori ed i tifosi al seguito.

Una festa proseguita anche negli spogliatoi con coach Fiorenzo Favaloro portato in trionfo assieme al dirigente Salvatore Di Giorno ed al Presidente Stefano Ricci che si è complimentato con tutti i protagonisti di questa impresa: "Oggi è una giornata davvero storica per il nostro club che partecipa da più di 10 anni alle competizioni FIGC di calcio a 5 e non aveva mai ottenuto i fantastici risultati di quest'anno, compresa la prima volta nella semifinale di Coppa Italia della Liguria. I nostri più vivi complimenti a coach Fiorenzo Favaloro ed a tutti i ragazzi con l'augurio che possano anche tornare a disputare una final four regionale dopo 7 stagioni. Tutti noi dedichiamo questa vittoria a Carmine Di Matteo di cui ricorreva proprio nei giorni scorsi il terzo anniversario della scomparsa."

Un risultato che ha dato grande gioia anche alla Federazione Calcistica del Principato di Seborga, storica partner dell'Airole, presente tramite il DS Matteo Bianchini: "Siamo davvero felici per questa vittoria che rimarrà sicuramente nella storia di questo fantastico club che continua da anni con entusiasmo a rappresentare un piccolo paese dell'entroterra in palcoscenici importanti come quello di stasera. Vincere una partita decisiva contro avversari di questo calibro in un palasport così caldo è veramente da grande squadra. Anche da parte nostra la dedica va alla memoria di Carmine Di Matteo e Marco Spinella. I nostri complimenti a coach Fiorenzo Favaloro, a tutti i calciatori, ai collaboratori ed in particolare al Presidente Stefano Ricci artefice con grande passione di questo straordinario progetto. Siamo grati a tutti i giocatori e gli allenatori che hanno vestito la maglia del club in questi anni contribuendo ad una crescita che ci auguriamo possa ora portare nuovamente alle final four regionali come nel 2018, la nostra prima stagione in compagnia dell'Airole".