La Ginnastica Riviera dei Fiori nell'ultimo fine settimana alle importanti gare disputate a Genova e Milano

Si è svolta domenica scorsa a Milano la prima prova della gara nazionale di trampolino elastico, la ‘Coppa Campioni’. La ginnastica Riviera dei Fiori ha portato in gara due atleti che hanno esordito in questa tipologia ‘complicata’ di gare. L'individuale della sezione GOLD, prevede l’esecuzione di due esercizi al trampolino con le difficoltà tecniche più alte del codice dei punteggi di questa spettacolare disciplina olimpica. La classifica è data dalla somma dei punteggi dell’esercizio obbligatorio (10 salti con elementi imposti) e del libero (10 salti dove si possono inserire il massimo delle difficoltà che si riescono ad eseguire).

Nella categoria Allievi 1, la fascia dei più giovani, esordio col ‘botto’ per Giacomo Cioffi che , portando in gara un ‘libero’ col più alto coefficiente di difficoltà rispetto agli avversari, ha ottenuto un ottimo bronzo con punteggi interessanti. Nelle junior la nostra Matilde Sappia, con un’uscita dal trampolino nel primo esercizio che l’ha penalizzata, ha saputo comunque reagire portando a termine un eccellente seconda salita , ottenendo l’undicesimo posto. Soddisfazione per i tecnici Damiano Giunta, Giulia Bellone e Nicla Londri anche in questa occasione in veste di giudice, già al lavoro per preparare la nostra equipe che, nel prossimo fine settimana, sarà impegnata a S. Laurent du Var in una prova del campionato francese con un nutrito gruppo di ginnasti.

Sabato scorso, invece, il team di ginnastica artistica femminile ha partecipato a Genova alla prima prova del campionato regionale individuale silver LC. Anche qui i risultati sono stati buoni, con un ottimo argento ottenuto dalla Senior r Greta Martalò preceduta da Benedetta Calamusa della Ginnastica Imperia, altro argento nelle allieve 4 ottenuto da Giorgia Di Carlo (Riviera) e Elena Rovere nelle allieve 5 (Imperia), bronzo per Marta Boeri (Imperia) nelle junior 2 e podio sfiorato con un 4° posto ottenuto nonostante una penalizzante caduta in trave per Martina Parente (Riviera). Sempre domenica a Genova, sono state le junior-senior protagoniste del silver GAF LD, con le due squadre entrambe a podio con l’oro di Elena Stella, Sara Papirio, Siria Cianci e Federica Mataloni, bronzo per Alice Bovenzi, Camilla Longo, Alice Pegoraro e Alessia Saccoccia.

Molto soddisfatti i tecnici Elisa Addiego della Riviera e Roberta Amorino e Alberto Rovere per l’Imperia.Prossima settimana le nostre ginnaste saranno nuovamente a Genova per la prima prova del Teamgym Silver della zona tecnica 1 (Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta). Saranno sei le squadre impegnate nella gara di acrobatica al tumbling e al minitrampolino.

Sabato scorso il presidente Claudio Frascarelli, in compagnia della Prof. Daniela Breggion ideatrice e fondatrice della società che ha raggiunto i 40 anni di attività, era presente alla Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive della Provincia di Imperia dove ha ricevuto la Stella al Merito Sportivo su proposta del Coni Regionale. L’importante riconoscimento premia tutto il sodalizio che da anni, grazie a dirigenti preparati, tecnici qualificati e ginnasti e le loro famiglie che ci seguono con fiducia e collaborazione riescono , tutti insieme, a eccellere nei numeri, nei risultati e nella gestione ed organizzazioni di numerosi eventi e progetti sportivi rivolti a tutte le fasce di età.