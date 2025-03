Confesercenti, prosegue la sua battaglia contro le bollette Rivieracqua a tutela delle imprese e dei cittadini

Su richiesta di Confesercenti, grazie alla disponibilità del presidente Chiara Cerri, si è svolta nei giorni scorsi a Genova l'audizione nella IV Commissione Consiliare della Regione Liguria ‘Territorio e Ambiente’.

“Siamo riusciti ad illustrare ai consiglieri regionali - dichiara il Presidente provinciale Ino Bonello - il percorso giudiziale avverso le bollette di Rivieracqua, avviato nel dicembre 2023 con il ricorso al TAR Liguria e proseguito con la richiesta di accesso agli atti ad Arera per chiedere di esprimere il loro giudizio di competenza sulla tariffazione e la legittimità sulla retroattività della bollettazione. La nostra battaglia continua. Il nostro obiettivo è fare esprimere l'ente decisionale Arera – conclude Ino Bonello - nel più breve tempo possibile e in qualsiasi modo: per noi questa è la garanzia che ci manca”.

L’incontro regionale ha evidenziato, grazie alle competenze e al supporto tecnico dei legali di Confesercenti (gli avvocati Alberto Bonifacino e Massimo Dalla Libera) una volta di più, l’impegno della Confesercenti nel proseguire la lotta per la trasparenza delle tariffe e per la tutela delle imprese, con un'azione che punta a ottenere una decisione definitiva su una questione che sta creando incertezze e difficoltà nel settore economico di una intera provincia.

Per le imprese provinciali, Confesercenti, ha messo a disposizione i propri legali per intraprendere ricorsi personali contro gli aumenti delle bollette, in particolare rivolto a chi ha ricevuto cifre importanti, una volta fatte le dovute verifiche. La nostra battaglia continua.