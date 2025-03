"(S)parlami di tuo figlio", domani evento sulla genitorialità ad Arma di Taggia

L’Associazione di promozione sociale 'Effetto Farfalla' è entusiasta di invitare tutti i genitori a un nuovo, imperdibile incontro dal titolo "(S)parlami di tuo figlio", che si terrà venerdì 14 marzo, alle ore 19, presso il Bar Da Piglia Coffee and Burger di Arma di Taggia.

In questa seconda serata, l’evento avrà una veste speciale: *Mamme VS Papà*, un'occasione unica per divertirsi e riflettere sulle dinamiche familiari, tra sorrisi e qualche simpatica "punzecchiatura". Genitori, preparatevi a confrontarvi in modo leggero e divertente, ma anche a trovare punti di incontro sulle sfide quotidiane della genitorialità.

L’incontro sarà accompagnato da un aperitivo conviviale, dove, insieme agli educatori e psicologi di Effetto Farfalla, si avrà la possibilità di condividere esperienze, aneddoti e risate con altri genitori. E per chi ha bisogno di un po’ di tranquillità durante l'evento, ci sarà un servizio di *babysitting gratuito*, gestito dai professionisti di Effetto Farfalla, per permettere a tutti di godersi la serata senza pensieri.

Appuntamento domani, venerdì 14 marzo presso il Bar Da Piglia Coffee and Burger, via San Francesco- Arma di Taggia. L'ingresso è libero e il costo riguarderà solo la consumazione a scelta presso il locale

È gradita la prenotazione al numero 370 1301774 entro oggi.