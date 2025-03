Forza7: La Rivoluzione delle Coperture Prefabbricate in Legno

L'edilizia moderna è chiamata a rispondere a standard di performance sempre più elevati, con un occhio di riguardo alla sicurezza, al comfort ambientale e, non da ultimo, ai costi. In questo contesto, NovelloArch presenta Forza7, una copertura prefabbricata in legno brevettata che promette di rivoluzionare il settore.

Costi e Sfide dell'Edilizia Performante:

La crescente complessità delle normative e delle esigenze prestazionali degli edifici ha portato a un aumento dei costi di progettazione e installazione. La necessità di combinare materiali con caratteristiche spesso contrastanti, come la resistenza al fuoco e l'assorbimento acustico, rappresenta una sfida non solo tecnica, ma anche economica.

Forza7 si propone come soluzione a questo rompicapo, offrendo una copertura che garantisce elevate performance in termini di resistenza al fuoco (certificazione B-s1,d0/d1), assorbimento acustico (0,60-0,65) e resistenza all'umidità (classe di servizio 3, NTC 2018).

Vantaggi e Risparmio:

Prefabbricazione e velocità di posa: La prefabbricazione in stabilimento e le grandi dimensioni dei pannelli (fino a 16 metri) riducono i tempi di cantiere e i costi di manodopera.

Finitura a vista: Il lato inferiore del pannello, in doghe di fibra di legno mineralizzata, è già finito e non richiede ulteriori trattamenti, con conseguente risparmio sui costi di finitura.

Ispezionabilità e manutenzione: La disposizione delle doghe consente l'ispezione della copertura senza necessità di smontaggio, riducendo i costi di manutenzione.

Versatilità e compatibilità: La stratigrafia di Forza7, con strato in plywood e compatibilità con diversi pacchetti isolanti, offre flessibilità progettuale e ottimizzazione dei costi.

Abbattimento dei costi di sovraprogettazione e di istallazione.

Riduzione delle responsabilità in capo ai progettisti ed allungamenti di tempi di costruzione in capo agli Appaltatori.

Applicazioni e Vantaggi Specifici:

Forza7 si rivela particolarmente vantaggiosa per grandi impianti sportivi (piscine, palaghiaccio, terme), edifici pubblici (fiere, aeroporti, mense) e capannoni industriali, dove la complessità delle prestazioni e i costi di costruzione sono particolarmente elevati.

In sintesi, Forza7 rappresenta una soluzione innovativa che coniuga elevate performance, riduzione dei costi e ottimizzazione dei tempi di costruzione, rispondendo alle esigenze dell'edilizia moderna.

