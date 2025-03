Didacta Firenze: L’Intelligenza Artificiale a supporto degli studenti con DSA

Domani, alle 12.30 a Firenze, nell’ambito di Didacta Italia, si terrà un importante appuntamento dedicato al tema "Le difficoltà e i disturbi di apprendimento nell’adolescenza: nuove prospettive con l’avvento dell’AI" organizzato dalla rete nazionale dei centri SOS Dislessia del professor Giacomo Stella. L’evento, valido per il rilascio di un attestato di frequenza come attività formativa, metterà in luce il ruolo dell’Intelligenza Artificiale (IA) come strumento di supporto per l’apprendimento, in particolare per gli studenti con dislessia.

Strumenti come la sintesi vocale, l’OCR, le interfacce vocali e le app di allenamento cognitivo facilitano la lettura e la scrittura. Le mappe concettuali e gli strumenti di brainstorming migliorano l’organizzazione delle idee, mentre le app per la gestione del tempo aiutano nella pianificazione.

Con l’integrazione di queste tecnologie e il supporto di educatori e specialisti, è possibile migliorare la prognosi scolastica, sociale e lavorativa degli studenti con DSA, favorendo il loro benessere emotivo e il loro successo.



Il seminario è organizzato, come a Didacta Bari, dalla rete Nazionale SOS Dislessia. Interverranno i referenti del Comitato Scientifico di SOS Dislessia, il prof. Giacomo Stella, responsabile scientifico della rete, introdurrà il tema dell’AI come un alleato degli studenti con difficoltà, il dr. Sergio Messina neuropsichiatra infantile e condirettore scientifico della rete SOS Dislessia presenterà un contributo relativo all’evoluzione della lettura dai primordi all’introduzione dell’AI; la dr.ssa Jennifer Francioli, referente clinico del Centro SOS Dislessia Domodossola-Verbania, presenterà i risultati relativi ad una ricerca sui correlati emotivi, positivi e negativi, associati all’introduzione di strumenti tecnologici e la fruizione dell’AI da parte degli studenti con DSA e BES; la dr.ssa Claudia Liuzzi, Logopedista specializzata della rete SOS Dislessia, presenterà un caso clinico per riflettere in merito a quanto tecnologie e AI possono essere uno strumento indispensabile per il successo scolastico degli studenti.

L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per approfondire il ruolo delle nuove tecnologie nell’educazione e confrontarsi con specialisti del settore sull’evoluzione dell’apprendimento nell’era digitale.



La rete SOS Dislessia, è in continua crescita, ad oggi conta centri in diverse regioni italiane con l’obiettivo della diffusione di buone pratiche sia in ambito clinico, che in ambito didattico. Per avere informazioni sulle opportunità di adesione potete visitare il sito www.sosdislessia.com oppure chiamare il +39 347 7886581.