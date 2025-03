Sanremo, weekend ricco di emozioni per la scuola di pallavolo Mazzucchelli (foto)

Il weekend della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli è stato caratterizzato da due splendide vittorie e una sconfitta che offre spunti di crescita per le nostre giovani atlete e atleti.

Sabato, la ORP Mazzu nel campionato di II Div. Femminile ha conquistato una vittoria emozionante contro la Gelmi-Carcare, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra. La partita si è conclusa con un netto 3-0, risultato che conferma la solidità e la preparazione della squadra.

Purtroppo, la T-Suki Mazzu nel campionato di I Div. Femminile ha dovuto arrendersi al Finalmaermola, subendo una sconfitta con un 3-1 che nonostante il risultato negativo ha mostrato molti aspetti positivi. Le ragazze stanno crescendo costantemente e questa esperienza servirà loro per affinare ulteriormente il gioco e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide future.

Domenica, le ragazze dell’U14 femminile, Conad City Mazzu, hanno replicato l’impresa con un'altra vittoria convincente. Il punteggio finale di 3-1 ha evidenziato una performance impeccabile in attacco e una difesa ben organizzata, che ha permesso di superare un’avversaria ostica con una prestazione collettiva di grande qualità. La SdP Mazzucchelli si complimenta con tutti gli atleti e le atlete per l’impegno e la passione dimostrata in campo, confermando che ogni partita, sia vinta che persa, è una grande opportunità di apprendimento.

Il nostro impegno prosegue con la stessa determinazione e il desiderio di migliorare, sempre con l’obiettivo di formare non solo atleti di talento, ma anche persone con valori solidi, pronte a vivere il sport con rispetto e fair play.

Prossimi appuntamenti:

•⁠ ⁠Imperia Volley vs. Conad City Mazzu - 15/3 ore 18:00 ad Imperia

•⁠ ⁠⁠Sabazia Ecoscavi vs. Conad City Mazzu - 16/3 ore 11:00 a Vado Ligure.