Sanremo: il ‘Prequel’ del 10° Festival del Rugby è una festa per la palla ovale al femminile e per gli Under 14

Con una due giorni di rugby femminile e Under 14 il Sanremo Rugby ha scaldato i motori in vista della decima edizione del Festival Internazionale del Rugby in programma il 5 e il 6 aprile.

Nello scorso fine settimana al campo di Pian di Poma è andato in scena il ‘Prequel’ che ha visto arrivare nella Città dei Fiori squadre da tutto il Nord Italia.

Sabato, 8 marzo, Festa della Donna, sul campo si sono confrontate le ragazze di Cus Milano, Cus Torino, Cus Po, Parabiago, Merano, Fenici e Progetto Arte (Toscana), mentre il sabato al torneo per gli Under 14 hanno partecipato Parabiago, Province dell’Ovest e Cuneo Pedona. Oltre, ovviamente, ai portacolori del Sanremo Rugby. Sabato la vittoria è andata a Progetto Arte (per le Under 14) e a Cus Milano (per le Under 16), mentre domenica hanno avuto la meglio i ragazzi di Parabiago.

“Con il ‘Prequel’ abbiamo scaldato il campo e gli animi in vista del Festival Internazionale del Rugby del 5-6 aprile - ha commentato al termine dei tornei il presidente del Sanremo Rugby, Mirko Di Vito - per la Festa della Donna dell’8 marzo abbiamo ospitato giovani rugbiste provenienti da tutto il Nord Italia. Le formazioni erano composte da più squadre e noi abbiamo giocato insieme al Merano, perché quando si tratta di diritti delle donne siamo tutti dalla stessa parte. Il 9 marzo è stata la volta dei ragazzi Under 14. Il ringraziamento va agli sponsor, al vocalist Riccardo Ghigliazza, a tutti gli atleti e i tecnici che hanno accolto il nostro invito e all’infaticabile staff di volontari dedicato all’accoglienza e al terzo tempo. Adesso dritti all’obiettivo del Festival Internazionale del Rugby che quest’anno compie dieci anni”.

“Le ragazze si sono inserite e ho visto anche dei buoni placcaggi - ha aggiunto il tecnico della femminile biancazzurra, Franco Parini - ancora non siamo del tutto al 100%, ma hanno giocato bene con una squadra che non conoscevano. Stanno migliorando e sono contento di come si sono comportate, ma bisogna sempre lavorare”.

“Abbiamo dato il massimo, c’è del rammarico per le prime partite - ha concluso Diego Capelli, allenatore dell’Under 14 - è innegabile, dato che abbiamo sfiorato la vittoria due volte. I risultati negativi ci servono per andare avanti a testa alta e continuare a migliorarci sempre di più”.

Un antipasto del Festival Internazionale del Rugby che ha portato in città circa 300 persone tra atleti, atlete e accompagnatori, a conferma di come lo sport, e il rugby a tinte biancazzurre in particolare, sia anche veicolo di turismo per Sanremo. Ora appuntamento al fine settimane del 5 e 6 aprile.