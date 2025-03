Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti conferma la coppia Luccisano-Luci anche per la stagione 26/26

La coppia d’oro del calcio ponentino Fabio Luccisano - Carmelo Luci resterà in orange anche per la stagione 2025/2026. La società del presidente Luca Barbagallo ha infatti raggiunto l’accordo per la conferma di allenatore e direttore tecnico della Prima Squadra e della Juniores.

Anche durante la prossima annata entrambi ricopriranno i medesimi ruoli: Luccisano allenerà la Prima Squadra e la Juniores e Luci lo affiancherà.

Prosegue così il progetto dell’Ospedaletti finalizzato a un collegamento sempre più stretto tra il calcio ‘dei grandi’ e quello dei calciatori del futuro. Ne sono dimostrazione gli innumerevoli esordi di ragazzi della Juniores con la Prima Squadra, impegnata nella lotta al vertice del campionato di Prima Categoria.