Tennistavolo: prima storica vittoria per i giovanissimi atleti del Gstt Bordighera nel concentramento del campionato di Serie D3

Si è svolto domenica scorsa il terzo concentramento di serie D3 di tennistavolo, che ha rappresentato una tappa letteralmente storica per il prestigioso sodalizio bordigotto. I giovanissimi atleti della città delle palme, (Francesco Agosta, Mattia Conte, Lorenzo Forte, Matteo Raimondo e Gabriele Rizzo), dopo essersi messi in luce già nelle precedenti giornate, si sono tolti la grande soddisfazione di conquistare un intero incontro di campionato, superando per 4 a 3 gli avversari del Tennistavolo Regina Sanremo.

I tre punti in singolare conquistati da Lorenzo Forte, Mattia Conte e Gabriele Rizzo, 27 anni in tre, aggiunti alla vittoria in doppio di Mattia Conte e Stefano Raimondo, hanno permesso ai giovanissimi atleti di portare a casa una vittoria tanto sofferta e prestigiosa, quanto insperata se si pensa che meno di due mesi fa, nel concentramento di Toirano, la squadra conquistava solo un punto nei 21 match disputati. “Nello scorso concentramento avevamo esultato per il primo punto in singolare di Mattia Conte, pensare o meglio sognare di vincere un intero incontro era decisamente troppo - commenta raggiante Stefano Raimondo, tecnico e capitano della squadra – la vittoria è tutta loro, perché anche in doppio io mi sono limitato a dare una mano a Mattia, e siamo andati vicinissimi al quarto punto in singolo con un Lorenzo Forte ieri grande trascinatore della squadra.”

Gli stessi bambini hanno sfiorato il successo anche nell'altro incontro con il TT Arma di Taggia, dove una vittoria a testa in singolare non è stata sufficiente, a causa della sconfitta nel doppio, ma all'andata contro i Taggiaschi finì 1 a 6 e l'unico punto fu proprio il doppio. Oltre alla vittoria, che ha un grande significato per l'età dei protagonisti, da segnalare l'esordio del quinto giovane del GSTT, Francesco Agosta, che pur con avversari più esperti e quotati, si è subito distinto per carattere e livello di gioco raggiunto in pochi mesi.

“I nostri ragazzi crescono in fretta, grazie all'intenso lavoro ed anche allo stage con Alberto Margarone; Mattia ieri non ha perso un singolare giocando tratti da atleta maturo, Lorenzo ha messo in campo una grande grinta e Gabriele mette a frutto tutti i miei consigli ed insegnamenti – commenta Lorenzo Gino, vice presidente e tecnico del GSTT, che ieri ha seguito con passione i bambini con Raimondo, Chiara Donetti e Giambeppe Cuatto – se continuiamo così presto avremo un bel gruppo di giovani di alto livello, non dimentichiamoci di Matteo, Iacopo, Martino, Adele e di Luigi, appena arrivato nella nostra scuola, che faremo esordire nell'ultima giornata.”

L'ultimo concentramento si terrà a Bordighera il 30 marzo, al mercato coperto di piazza Garibaldi. Chi vuole avvicinarsi alla pratica del tennistavolo e magari imitare le gesta dei Gstt Kids potrà rivolgersi direttamente al Presidente Stefano Raimondo al 3490094219.