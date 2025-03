Tennis: dopo la vittoria su Rublev si ferma la corsa di Matteo Arnaldi a Indian Wells, sconfitto da Nakashima

Questa volta la notte di Indian Wells non ci consegna una prestazione maiuscola di Matteo Arnaldi. Dopo la splendida vittoria contro il russo Rublev, il matuziano non riesce a ripetersi e si deve arrendere allo statunitense Brandon Nakashima.

Il tennista sanremese non approccia nel migliore dei modi il match dei sedicesimi di finale e il primo set finisce in fretta, con un secco 6-2. Nella secondo partita Arnaldi reagisce ed ha anche l’occasione di fare il contro break proprio mentre l’avversario serve per il match.

Arnaldi lotta ma, alla fine, lo statunitense ha la meglio per 6-4 e fa così sfumare gli ottavi di finale per il matuziano.