Petanque, A femminile: sofferta ma fondamentale vittoria del G.s.p. Ventimiglia contro la capolista genovese per 10-8

Successo di misura per il G.S.P. Ventimiglia nella 5° turno, ultimo di andata del Campionato Nazionale di serie A femminile di petanque.

Nello scontro diretto, valevole per il primato in classifica, ha prevalso la formazione ventimigliese che oltre alla qualità messe in campo dalle genovesi, ha dovuto fare i conti con la non buona giornata di alcune giocatrici locali tanto chè, il coach Carrai, è stato costretto a sostituirle in gara, visto le difficoltà che avevano evidenziato nel gioco.

Questi i risultati che hanno determinato la vittoria. Gare a coppie:Bagalà-Claps 7-6 ( la Claps, sostituiva nella gara la Peirano); Bagalà-De Luca 10-6 ( anche in questa gara, una sostituzione; la De Luca al posto di Liliana Greco), infine, Bagalà-Grillo 13-6. Inoltre, da aggiungere la vittoria di L.Greco nel tiro di precisione per 15-12 e della Claps nell' individuale per 13-2. Con questa fondamentale vittoria, il G.S.P. Ventimiglia,capeggia la classifica in coabitazione con lo stesso team genovese assieme alle campionesse italiane del Vita Nova Savigliano. Domenica prossima, 16 marzo, per la prima di ritorno, le ventimigliesi saranno nuovamente a giocare in casa contro la formazione piemontese della Costigliolese.

In campomaschile, c'è il ritorno al successo in serie A della Biancheri-Muller di Bordighera, la quale in trasferta, ha battuto per 13-9 la Bovesana. Sabato prossimo, 15 marzo, il team bordigotto, ospiterà i genovesi del ABG. Infine, in serie A/2, è stato sconfitto di misura per 8-10 il Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia ad opera del G.S. Passatore. I ventimigliesi, cercheranno di rifarsi sabato prossimo ospitando il Vignolo. Le gare di tutti i campionati, avranno inizio alle ore 14,30.