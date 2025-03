Calcio giovanile. Pari esterno per la Juniores dell'Ospedaletti, Allievi e Giovanissimi vincono i derby con la Virtus Sanremo

Il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti si è chiuso con un pareggio, una sconfitta e tre vittorie.

La Juniores di mister Fabio Luccisano ha strappato un punto sul difficile campo del Serra Riccò, mentre gli Allievi Regionali Under 17 sono stati superati dalla Sanremese.

Doppia vittoria nel derby con la Virtus Sanremo per Allievi Regionali Under16 e Giovanissimi Provinciali Under15, ampio successo per i Giovanissimi Provinciali Under14 che si sono imposti sul Ceriale anche grazie al poker di Lanteri e alle triplette di Martelli e Perato.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Serra Riccò - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Mema

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Cascone, 5 Mema, 6 Materazzi, 7 Santarsiero, 8 Coppola, 9 Colucci, 10 Barbagallo, 11 Moglan

A disposizione: 13 Tantan, 14 Raviola, 15 Bucarelli, 16 Mbithi, 17 Angeli

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Sanremese 2-4

Marcatori: Pesce, Quartiere

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Grillo, 3 Pallanca, 4 Valente, 5 Hyka, 6 Quartiere, 7 Urciuoli, 8 Turrini, 9 Pesce, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Vinciguerra, 14 Cuneo, 15 Borella, 16 Lupi, 17 Di Marco, 18 Condoluci, 19 Le Rose, 20 Micaroni

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Virtus Sanremo - Ospedaletti 1-4

Marcatori: Di Marco (3), aut.

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Gullo, 3 Cucinotta, 4 Laura, 5 Cimardi, 6 Colella, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Morgana, 10 Visconti, 11 Di Marco

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Sottocasa, 14 Schiavone, 15 Magnoli, 16 Zouggarh

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Provinciali Under15

Ospedaletti - Virtus Sanremo 4-1

Marcatori: Colombi (2), Alemanno, Guardiani

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Lazri, 5 Rodigari, 6 Guardiani, 7 Rinaldi, 8 Ghiacci, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Gjatai, 14 Ambesi, 15 Di Martino, 16 Belvisi, 17 Modena, 18 Pomante, 19 Sinnona, 20 Vicari

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Ospedaletti - Ceriale 12-0

Marcatori: Lanteri (4), Martelli, Perato (3), Ragazzoni, Spano, Asciutto

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Ragazzoni, 3 Alioui A., 4 Alagna, 5 Conoscenti, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 De Fabbio, 13 Borella, 14 Burluni, 15 Oleastri Rodrigues, 16 Asciutto, 17 Tagliatini, 18 Todaro, 19 Laabioua, 20 Spano

Allenatore: Marco Anzalone