I ragazzi delle quinte del liceo scientifico sportivo dell’istituto Colombo con l’atleta paraolimpica Amanda Embriaco

Si è svolto nelle aule dell’istituto Colombo di Arma di Taggia, un incontro tra gli alunni delle quinte del liceo scientifico sportivo e l’atleta della Canottieri Sanremo Amanda Embriaco che ha partecipato alle ultime paralimpiadi di Parigi nella disciplina Canoa, specialità del K3 200 metri, chiudendo con un brillante 7° posto. I ragazzi sono rimasti affascinati dalla spontaneità di Amanda che ha parlato della sua vita di atleta paraolimpica, ma anche dello sport praticato da giovanissima, prima di quel terribile incidente che le ha causato l’amputazione di parte della gamba sinistra.

Numerose le domande dei giovani allievi, tutti praticanti di svariati sport agonistici, sull’esperienza olimpica in particolare, ma anche sul mondo sportivo in generale, i sacrifici da affrontare per raggiungere alti livelli, i duri allenamenti e la routine da atleta che occorre rispettare per arrivare ad eccellere nello sport. L’istituto Colombo, la dirigenza e tutti i docenti ringraziano Amanda e le augurano i migliori successi per la sua carriera sportiva.