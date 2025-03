Calcio a 5: serie C, l'Airole batte il Legino e si mantiene al comando del Girone A del campionato

Larga vittoria per l'Airole FC nella 13a e penultima giornata del girone A della serie C di calcio a 5 della Liguria. Nell'ultima gara stagionale di regular season al PalaRoja le viverne si sono infatti imposte per 8-0 contro il Legino mantenendo così il primo posto in classifica ad una partita dalla fine.

Risultato in cassaforte già nel primo tempo per i biancoverdi contro una squadra ospite fortemente rimaneggiata e composta da soli cinque effettivi. Le reti hanno portato così la firma di Christian Biancheri (2), Lorenzo Comi, Marco Foti, Davide Trama, Tommaso Moro, Filippo Caramello Canzone e Joel Valenti. Un risultato che dà quindi all'Airole la certezza matematica di arrivare nelle prime due posizioni del girone A anche se per mantenere il primo posto, in caso di vittoria dell'Argentina Arma in casa del Legino all'ultima giornata, il team di coach Fiorenzo Favaloro dovrà obbligatoriamente vincere anche la partita conclusiva cercando l'impresa in casa del Caramagna terzo in classifica.