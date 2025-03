Arti Marziali: ottimi risultati per lo Judo-Club Ventimiglia al Trofeo Italia Under 15 a Torino

Il Pala200 di Settimo Torinese ha ospitato, sabato scorso, la prima tappa del Trofeo Italia, circuito nazionale FIJLKAM riservato alla classe Under 15 e valida per l’assegnazione di preziosi punti nella Ranking List nazionale di categoria. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 400 atleti in rappresentanza di 129 Club provenienti da tutta Italia e dalla vicina Francia.

Lo Judo Club Ventimiglia ha partecipato con gli atleti Riccardo Daltoè (categoria oltre 81kg) e Gabriel De Lucia (categoria 46kg), come sempre seguiti in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci. Primo a salire sul tatami è stato Gabriel De Lucia, atleta della classe 2012 per la prima volta impegnato in una competizione di livello nazionale e al primo anno nella categoria Esordienti B. Gabriel parte molto bene vincendo ottimamente i primi due incontri ma poi subisce una battuta d’arresto nell’incontro dei quarti di finale che lo manda alla poule dei recuperi, dove viene nuovamente sconfitto e così la sua gara termina con un onorevole 9° posto. Sicuramente Gabriel ha pagato l’inesperienza in competizioni di questo livello ma certamente sarà in grado di prendere le misure ed accumulare esperienze importanti per raggiungere le zone alte della classifica.

Nel pomeriggio è stato il turno di Riccardo Daltoè, classe 2011, che si è classificato al 1° posto nella categoria oltre 81kg. Riccardo ha disputato una gara eccellente e senza sbavature, vincendo tutti gli incontri per Ippon e mostrando anche una buona varietà tecnica. L’atleta sta attraversando un ottimo momento di forma e mostra evidenti segnali di crescita agonistica gara dopo gara. Per lui un grande risultato che lo ripaga del notevole impegno con cui partecipa a tutta l’attività. Per Riccardo, oltre alla soddisfazione per la vittoria, anche la gioia di ricevere la medaglia d’oro dalle mani della campionessa Kim Polling, olimpionica a Parigi 2024.

"Ovviamente allo Judo Club Ventimiglia - dicoomn dalla dirigenza - siamo estremamente soddisfatti dei risultati di entrambi ragazzi, che fanno parte della nuova generazione di judoka ventimigliesi. La medaglia d’oro di Riccardo in una manifestazione di così alta levatura è sicuramente un valore aggiunto che ci dice che stiamo procedendo nella giusta direzione. Ringraziamo anche le famiglie che sono parte importantissima nel percorso sportivo e agonistico dei ragazzi. Ora, con umiltà e determinazione, continuiamo ad allenarci in vista delle prossime importanti competizioni".