Sanremo: studenti dell’istituto sociosanitario protagonisti all’evento ‘La bella addormentata nel bosco’

L’evento, organizzato e condotto dalla dottoressa Roberta Rota e dal Centro Provinciale Anti-violenza ISV, si è tenuto lo scorso 7 marzo al Casino’ di Sanremo, con l’intervento di rappresentati di Regione Liguria, Comune di Sanremo, Asl 1 imperiese, forze dell’ordine e professionisti e associazioni del settore.

Unanime la condanna ad ogni forma di violenza, in particolare alla violenza di genere, anche per la concomitanza della Festa della Donna, e l’invito a ricorrere alle istituzioni preposte per denunciare forme di sopruso. Nella Sala del Casino’ erano presenti molti giovani delle scuole secondarie della nostra provincia, in particolare alunni dell’ Istituto Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale “Ruffini-Aicardi” che hanno illustrato i loro lavori per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere.

Guidati dalla professoressa Francesca Notari e dalla dottoressa Roberta Rota, che spesso coinvolge la scuola in questi eventi, i ragazzi hanno presentato dei podcast e cortometraggi che simulano situazioni che, purtroppo, hanno riscontro nella realtà; le studentesse, invece, hanno parlato del progetto “tazzine da caffè” ossia tazzine da loro dipinte con simboli a tema, per far capire che “anche la violenza, come delle semplici tazzine, possa essere presente in ogni casa”.