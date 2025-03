Paris, doppietta da sogno: l'azzurro domina anche il SuperG di Kvitfjell

(Adnkronos) -

Dominik Paris da sogno nel SuperG di Kvitfjell. Dopo il successo di venerdì in discesa, l'azzurro vince ancora in Norvegia e mette un piede nella storia, eguagliando con 24 vittorie in Coppa del Mondo la leggenda Gustav Thoeni. Paris domina in 1'08"98, davanti al canadese James Crawford (+38 centesimi) e allo sloveno Miha Hrobat (+47 centesimi).

Per l'azzurro, con il pettorale numero 10, una gara da incorniciare. Paris ha sfruttato la pista in maniera perfetta, soprattutto nel secondo settore, facendo il vuoto e tornando a imporsi nella specialità dopo sei anni (l'ultima volta era successo a Soldeu, nel 2019).