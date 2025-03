Calcio. Serie D, succede tutto nel finale: Sanremese e Saluzzo si dividono la posta. Al "Comunale" è 1-1 (foto)

SANREMESE-SALUZZO 1-1 (84' Manno, 88' Castineira rig.)

SANREMESE: Maffi, Larotonda, Gagliardi, D'Antoni, Monticone, Di Fino, Raggio, Jebbar, Andreis, Gulli, Rimondo. A disp. Bohli, Vitale, Cesari, Ranelli, Lohmatov, Grancara, Burlandi, Pinotti, Manno. All. Scalise.

SALUZZO: Vendramini, Magnaldi, Caldarola, Rivoira, Kone, Maugeri, Scotti, Di Cesare, Vada, Castineira, Vaiarelli. A disp. Fiorenza, Allasina, D'Arcangelo, Birtolo, Di Salvatore, Milan, Carrino, Ronco, Orlando. All. Pastore.

ARBITRO: Chindamo di Como.

Una gara maschia ma corretta. Un finale concitato, ma alla fine tra Sanremese e Saluzzo è 1-1. Una gara tutto sommato equilibrata, a rompere l'equilibrio ci pensa Manno a 6 minuti dalla fine con un gran destro imparabile per Vendramini. Un paio di minuti dopo arriva il pari su rigore di Castineira, dopo l'atterramento in area di D'Arcangelo da parte di Raggio. Sesto risultato utile di fila per i matuziani che però hanno modo di recriminare nel finale per un presunto fallo di mano di Rivoira in area su un tiro di Gagliardi durante l'arrembaggio finale.

LA CRONACA DEL MATCH

3' cross di Vaiarelli, Kone riesce di prima a indirizzare col piattone la palla verso la porta ma è comoda e facile per Maffi

6' continua il palleggio del Saluzzo nella metà campo matuziana, va al tiro l'ex Maugeri ma la conclusione è fuori misura

8' errore di Raggio in impostazione, Maugeri serve per Di Cesare che tenta una conclusione troppo blanda

12' progressione di Andreis che entra in area e appoggia in mezzo per l'accorrente Gagliardi, un rigore in movimento tirato addosso a Vendramini, poi sulla respinta del portiere Jebbar si fa murare in corner dalla difesa

18' grande schema matuziano: punizione di Gagliardi, D'Antoni scatta da solo, incrocia col destro, la palla danza lungo tutta la linea di porta e nessun biancazzurro arriva per il tap in

29' in questa fase la Sanremese sta tenendo il pallino del gioco e il Saluzzo cerca di ripartire

38' altra punizione matuziana con Gagliardi che scodella in mezzo, D'Antoni riesce a prepararsi il tiro e calcia potente ma centrale, blocca Vendramini

Finisce il primo tempo con una recriminazione da parte biancazzurra per il duplice fischio dell'arbitro su un'azione d'attacco dei padroni di casa. Si gioca con un vento fastidioso, nella prima frazione è stata la Sanremese a giocare in attacco controvento, nella ripresa toccherà al Saluzzo

Inizia il secondo tempo

46' il primo tiro della ripresa è di Gagliardi, angolato ma debole

48' anche Di Cesare prova una conclusione, potente ma centrale, blocca Maffi

59' ammonizione per Scotto che placca Larotonda che lo aveva saltato sulla fascia

60' la gara sta diventando sempre più maschia ma non cattiva

61' angolo di Gagliardi, sponda di Raggio, la difesa cuneese spazza e Gulli prova la battuta di prima intenzione ma colpisce male

62' proiezione offensiva degli ospiti che vanno al tiro con Maugeri, palla alta

66' primi cambi matuziani: Manno e Ranelli per Jebbar e Larotonda

70' giallo per Monticone

71' va al tiro Vaiarelli, Maffi respinge e Ranelli allontana

73' nel Saluzzo Allasina e D'Arcangelo per Vaiarelli e Maugeri

76' Grancara per Gulli

76' Va al tiro il neo entrato Allasina, palla sopra la traversa

79' Kone crossa un gran pallone per Di Cesare che col piattone non inquadra la porta. Cesari intanto prende il posto di Rimondo

81' gran spizzata di D'Arcangelo da corner, Raggio sulla riga la toglie dalla porta. Preme il Saluzzo in questo finale

84 Sanremese in vantaggio: nel momento di maggior pressione del Saluzzo, una palla manovrata da Cesari finisce tra i piedi di Manno che con un destro fantastico trafigge sotto la traversa Vendramini che non poteva davvero nulla

88' calcio di rigore per il Saluzzo: Raggio atterra D'Arcangelo al limite dell'area piccola. dal dischetto Castineira batte Maffi ma l'arbitro fa ripetere. Nella seconda esecuzione il numero 19 calcia dallo stesso lato, Maffi tocca ma non può impedire il pareggio

90' cinque minuti di recupero

91' proteste sanremesi per un presunto tocco di mano di Rivoira su una conclusione in area di Gagliardi. Sull'azione successiva, D'Antoni va vicino al gol del nuovo vantaggio

92' Birtolo per Castineira

94' giallo per Allasina e Grancara. Finale di gara concitato

finisce qui